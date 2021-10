Minecraft Live 2021 : où regarder, à quoi s’attendre et tout ce que vous devez savoir

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Minecraft Live 2021 est presque à nos portes, et ce samedi 12 octobre, nous découvrirons ce qui attend le jeu vidéo de minage de blocs préféré de tous.

Au cours de la semaine, Jens Bergensten et Agnes Larsson, respectivement le concepteur principal et le directeur du jeu de Minecraft, ont taquiné une partie du contenu avant la diffusion du week-end. Voici ce que nous savons jusqu’à présent – ​​et nous mettrons à jour cela au fur et à mesure que nous en saurons plus, bien sûr.

Sur cette page:

Minecraft Live 2021

Minecraft Live 2021

Comment regarder Minecraft Live 2021

Nous organiserons un blog en direct sur Nintendo Life, afin que vous puissiez regarder avec nous là-bas – évidemment le meilleur endroit où être !

Comme vous vous en doutez, Mojang hébergera également la vidéo sur ses réseaux sociaux.

Lorsque: samedi 16 octobre 2021, 17h BST / 12h EDT / 9h PDT

Où: Site Web YouTube, Twitch, Facebook, Minecraft Live

Comment: Vous pouvez regarder sur n’importe quel téléphone, tablette, PC et console de jeu avec connexion Internet

Il y aura également des versions American Sign Language et Audio Description du flux disponibles sur YouTube :

Consultez l’image ci-dessous pour voir plus d’heures de diffusion dans votre fuseau horaire :

À quoi s’attendre de Minecraft Live 2021

Un vote entre trois nouveaux monstres pour le jeu doit avoir lieu le 16 octobre. Ce vote de foule est la façon dont nous avons obtenu le Glow Squid après la diffusion Minecraft Live 2020, qui a battu le Moobloom (une vache sur le thème des fleurs) et l’Iceologer, un illageois qui lance des nuages ​​​​de glace volants.

Jusqu’à présent, Mojang a annoncé deux des foules :

L’Allai



L’Allay est une foule amicale, qui prend des objets et en trouve plus – si vous avez besoin de bâtons, d’os ou d’émeraudes, par exemple. Il danse aussi et vole. Il est adorable. Si vous avez un bloc-notes dans votre monde, c’est là qu’il déposera les objets qu’il a trouvés.

L’éclat



L’un des changements majeurs qui viendront à Minecraft dans Caves & Cliffs Part Two est la façon dont les monstres apparaissent. Actuellement, si le niveau de lumière est faible, vous obtiendrez des Creepers, des Zombies, des Squelettes et plus encore, mais bientôt, cela ne se produira que dans l’obscurité totale, ce qui signifie que vos constructions ne seront plus en proie à des torches. L’Éblouissement peut vous aider à cet égard : il survolera les zones sombres et fera une crise de colère, car il déteste l’obscurité. Merci, Glare !

Informations sur les donjons Minecraft

Minecraft Dungeons a reçu beaucoup d’attention au cours de la dernière année, avec une tonne de DLC et de jeux croisés, il sera donc intéressant de savoir où va ensuite ce spin-off de style RPG.

Minecraft est construit sur les créations de sa communauté, et il le sait – le site Web les présente régulièrement, tout comme Minecraft Live. Nous verrons probablement des builds et des serveurs de communauté fascinants et créatifs pendant le spectacle.

Smash Bros et amiibo

Steve et Alex obtiennent des amiibo, nous les verrons donc probablement en streaming cette semaine. Peut-être que les scanner fera quelque chose de spécial dans Minecraft ?

Minecraft VR/AR Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Minecraft VR est sorti à la fin de l’année dernière sur PSVR, mais vous souvenez-vous de cette incroyable démo Alternate Reality Hololens à l’E3 2015 ? Oui, c’est TRÈS scénarisé, EXTRÊMEMENT trompeur et presque CERTAINEMENT pas prêt pour le consommateur, mais ce serait quand même bien d’en savoir plus à ce sujet. Non pas que cela affecte beaucoup les joueurs de Switch.

Grottes et falaises partie 2

Peut-être que nous verrons un peu plus la deuxième partie de la mise à jour, y compris la génération du biome, les nouveaux monstres et le fonctionnement des capteurs Shulk !

Le gardien

Nous aimerions vraiment voir un peu plus de la nouvelle foule terrifiante et difficile à tuer des Warden, qui vit dans le nouveau Deep Dark Biome, prête à détruire votre merde.

Quelques spéculations légères

Ce n’est pas un événement en direct sans un tas de rumeurs à peine fondées, n’est-ce pas ?

Nouveau patron?

La bande-annonce originale était… une sorte de bêtise, pour être honnête. Dans le bon sens, bien sûr – mais cela promettait trois choses : Quadromorphic Ender Vision. Pillager Raid-eo Sound et le système de diffusion BEACON.

Mais peut-être que tout cela n’était pas aussi absurde que nous le pensions. Certaines personnes pensent que l’Ender Vision représente l’Ender Dragon, le Pillager Raid-eo Sound représente… les Pillager Raids, évidemment, et le BEACON est un indice vers le Wither, que vous devez vaincre pour créer un Beacon. Ce sont les trois combats de boss de Minecraft… alors pourrions-nous en voir plus ?

Bien sûr, nous connaissons déjà le directeur… C’est peut-être lui ?

Date de sortie?

Nous avons tous attendu patiemment la mise à jour Caves & Cliffs Part 2, qui ajoutera une nouvelle génération de monde, de nouvelles mécaniques, le Deep Dark Biome et de nouveaux monstres au jeu. Tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent, c’est qu’il devrait sortir « plus tard cette année » … Mais Minecraft Live est le moment idéal pour nous dire quand, exactement.

Le dernier instantané de Minecraft – un aperçu des mises à jour à venir – est 21w40a, ce qui est une amélioration par rapport au premier instantané de Caves & Cliffs Part 2, 21w37a. Cet instantané a modifié la distribution du minerai, les erreurs de génération de monde corrigées et les règles de génération de foules, mais on ne sait pas encore à quel point il est proche de sa libération.

Partenariats de marque ?

Minecraft LEGO a connu un énorme succès, nous ne serions donc pas surpris de voir de nouveaux ensembles ou d’autres collaborations avec d’autres sociétés. Que diriez-vous d’une palette Minecraft Colourpop ? Animal Crossing en a un, après tout…

Une autre mise à jour ?

Le Minecraft Live de l’année dernière nous a présenté la mise à jour Caves & Cliffs… afin que nous puissions également découvrir ce qui va suivre cette année. Ou nous pourrions simplement laisser les développeurs de Minecraft faire une sieste.

Avez-vous entendu des rumeurs sur Minecraft Live 2021 ? Que souhaitez-vous voir? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.