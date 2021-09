‘Minecraft Live’ s’apprête à révéler un nouveau contenu en octobre

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie de Caves & Cliffs Part 2, qui va complètement réorganiser la génération mondiale de Minecraft (et probablement casser beaucoup de choses de manière cool), il est difficile de ne pas être excité – et maintenant, nous avons un objectif pour être excité.

Minecraft Live est une diffusion en direct de tout ce qui concerne Minecraft, de Mojang eux-mêmes, qui sera diffusé (en direct) le samedi 16 octobre à 17h BST (9h PDT). Voici à quoi s’attendre :

La liste des invités comprend des visages nouveaux et familiers de Mojang Studios, notre incroyable communauté, et une ou deux apparitions surprises. Au menu, vous trouverez des interviews en profondeur, des révélations passionnantes, un vote mordant et des jeux de mots à gogo ! Au lieu de cadeaux, veuillez envoyer des ondes positives afin que le courant ne s’éteigne pas.

Le Minecraft Live de l’année dernière comprenait l’annonce de Caves & Cliffs, une nouvelle mise à jour pour Minecraft Dungeons, un nouveau livre, l’ajout de Minecraft à Smash Bros et le gagnant du nouveau vote de la foule : le Glow Squid, qui est maintenant dans le jeu.

Pour en savoir plus sur l’événement, consultez la page officielle de l’événement de Mojang, où vous pouvez également trouver Minecraft Live quand il sera… en direct. Vous pourrez également regarder sur Twitch, YouTube et Facebook.