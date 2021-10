Minecraft Mob Vote 2021 date et liste pour Allay, Glare et Copper Golem

Mojang a annoncé la liste des options de Minecraft Mob vote 2021 ainsi que la date à laquelle vous pouvez choisir Allay, Glare ou Copper Golem.

Les fans pourront regarder son événement annuel en direct ce week-end pour voir ce qui les attend dans un avenir proche. Il célébrera le jeu et inclura de nombreux créateurs de contenu reconnaissables, et il aura également des apparitions surprises.

Bien que l’événement se déroule pendant le week-end, vous pourrez aider à déterminer l’avenir du jeu en participant à son scrutin.

Quand est le vote Minecraft Mob 2021?

La date à laquelle vous pourrez voter pour l’une des options Minecraft Mob 2021 est le 16 octobre sur le compte Twitter du jeu.

Vous pourrez lancer votre choix ce samedi lors de l’événement en direct lorsqu’il débutera à 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 BST. Il sera disponible pour regarder sur YouTube et Mojang a fourni à l’avance une liste des candidats disponibles.

Et, avant la date du Live, vous devez savoir qui vous allez soutenir.

Alléger

Allay est l’une des options parmi lesquelles vous pouvez choisir et il est décrit comme une foule avec de nombreux passe-temps.

Une fois que vous lui avez donné un objet, il rassemblera plus d’objets similaires pour vous. Peu importe que le cadeau original ait été fabriqué, extrait ou un objet de collection.

Pour les fans de musique et de danse, c’est aussi le choix pour vous car c’est un grand passionné de musique qui aime se ridiculiser. Bien que cela et ses petites ailes soient mignons, il laisse également tomber des objets de collection si vous avez une note noire à proximité.

Éblouissement

Alors qu’Allay est une danseuse mignonne avec de petites ailes, Glare est une foule qui déteste l’obscurité.

Il montrera des zones d’obscurité où les monstres apparaissent, et il le fait en volant courageusement dans des environnements d’obscurité totale, puis en lançant une énorme crise de colère. C’est le candidat parfait si vous êtes un chasseur de monstres.

Gollem de cuivre

D’autre part, le Copper Golem est fabriqué à 100% à partir de son matériau homonyme.

Il s’oxydera avec le temps, comme tout le reste en cuivre, mais on dit qu’il a un joli visage et qu’il agit de manière imprévisible. Alors que vous obtiendrez cette créature si vous votez pour elle, vous obtiendrez également des boutons en cuivre.

Cependant, si le malicieux Golem gagne, Mojang avertit les joueurs de le surveiller autour de Copper Buttons.

