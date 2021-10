Minecraft Spookyfest fait peur – dans et hors du jeu

Mojang a annoncé plusieurs événements pour octobre pour Minecraft et Minecraft Dungeons. La célébration principale est Spookyfest qui joue dans l’esprit d’Halloween.

Les joueurs pourront obtenir des articles spéciaux Halloween Minecraft Marketplace pour Minecraft Dungeons. Le 13 octobre, le Spooky Guardian sera disponible. Il s’agit d’un élément de création de personnage inspiré de Minecraft Dungeons basé sur la citrouille-lanterne, gratuit jusqu’au 2 novembre. La couverture du chaudron est un élément de création de personnage payant basé sur le chaudron, disponible le 19 octobre. Enfin, le 26 octobre, les joueurs pourront télécharger le pack de skins gratuit Halloween Fiends jusqu’au 2 novembre.

Dans Minecraft, l’achat d’articles sélectionnés dans la boutique japonaise Micrafan ou HalloweenCostumes.com entre le 1er et le 31 octobre offrira aux joueurs un code spécial pour un pack de skins Minecraft Crafty Costumes gratuit. Il contient cinq skins à utiliser dans Minecraft Bedrock Edition.

De plus, les joueurs pourront également fabriquer des objets Minecraft dans la vraie vie. Le site officiel du jeu propose des masques et des pochoirs Spookyfest à imprimer.

Faites le plein de capes et pratiquez votre grognement le plus menaçant : la saison effrayante est à nos portes ! Explorez des donjons terrifiants ; sculptez-vous un tiers d’un golem des neiges et portez des costumes effrayants à la fois dans le jeu et à l’extérieur !

Rejoignez le Minecraft Spookyfest :

https://t.co/X9FppYcAWP ↢ pic.twitter.com/M8Dcs6mclh

– Minecraft (@Minecraft) 1er octobre 2021