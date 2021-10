Minecraft The Wild Update à venir en 2022 avec le gardien, les mangroves, les grenouilles et les têtards

La plus grande annonce de Mojang à Minecraft Live aujourd’hui était peut-être une nouvelle extension majeure pour le jeu bac à sable ouvert appelé The Wild. À venir en 2022, The Wild est une célébration de la beauté et de la majesté des décors extérieurs et souterrains du monde de Minecraft.

L’un des nouveaux biomes ajoutés dans The Wild est la mangrove, qui est une sorte de forêt qui existe au-dessus de l’eau. La mangrove abrite une nouvelle faune, notamment des grenouilles (un ajout couramment demandé par la communauté), ainsi que des bateaux à utiliser et des coffres à déverrouiller. En plus des grenouilles, il y a aussi des têtards, et les grenouilles et les têtards représentent les premiers animaux à sang froid de Minecraft. Les grenouilles mangent des lucioles, qui sont également nouvelles dans Minecraft.

La Mangrove comprend également un nouveau système de régénération des arbres qui leur permet de prélever des propagules sur les arbres et de les replanter. La Mangrove abrite également un nouveau type de bois, les blocs de boue, qui peuvent être fabriqués en mélangeant de l’eau et de l’argile. Marcher dans la boue vous fait légèrement couler.

La mise à jour Wild emmène également les joueurs dans le biome Deep Dark, qui se trouve profondément sous terre dans une civilisation en ruine. Il est envahi par un étrange nouvel ensemble de blocs appelés blocs Skulk, et c’est la maison du méchant Warden. Cet ennemi n’a pas d’yeux, ne réagissant qu’aux vibrations. En tant que tels, les joueurs se faufilent, essayant d’éviter d’être détectés. C’est l’un des premiers composants furtifs de Minecraft, selon les développeurs.

The Deep Dark et le Warden devaient auparavant sortir en 2021, mais sont passés à une nouvelle date en 2022 qui n’a pas encore été annoncée. Cela fait longtemps que le directeur a été annoncé pour Minecraft lors de Minecraft Live 2020. En plus du directeur, le méchant ennemi Shrieker apparaîtra avec le directeur et est une autre force avec laquelle il faut compter. Le Deep Dark a également des coffres contenant du butin qui ne peut être trouvé que dans Deep Dark.

Quelle est la prochaine étape pour les donjons Minecraft

Mojang a fait une série d’autres annonces à Minecraft Live aujourd’hui, y compris la prochaine étape pour Minecraft Dungeons. Un nouvel élément de service en direct appelé Seasonal Adventures arrive en décembre. Les joueurs peuvent relever des défis hebdomadaires pour gagner des points qu’ils peuvent dépenser pour des produits cosmétiques tels que des skins, des capes, des animaux de compagnie, des emotes et des « flairs » qui permettent à leur personnage d’effectuer une action spécifique lors de l’élimination d’un ennemi ou de la mise à niveau, par exemple.

Seasonal Adventures arrive dans Minecraft Dungeons

La première saison des nouvelles aventures saisonnières de Minecraft Dungeons s’appelle The Cloudy Climb. Il ajoute un nouvel emplacement, la tour, qui est une expérience solo. Vous commencez avec un personnage vierge appelé Tower Avatar et vous gravissez les étages de la tour, qui sont peuplés de foules, et chacune plus difficile les unes que les autres. Chaque étage est thématique et a de nouveaux ennemis, et les progrès peuvent être enregistrés entre les étages, ce qui ne prend que quelques minutes.

Mojang prévoit de sortir une nouvelle tour toutes les deux semaines environ, et la tour est mondiale et la même pour tout le monde. Tous ceux qui terminent les tours reçoivent plusieurs récompenses, tandis que ceux qui les tentent même recevront une récompense pour leurs efforts.

Vote de la foule

De plus, Mojang a annoncé le Mob Vote de cette année, qui appelle la communauté à voter pour quelle foule elle souhaite voir ajoutée à Minecraft à l’avenir. Les options sont les suivantes (écrites par Mojang) :

Éblouissement: The Glare est une foule volante/flottante qui déteste l’obscurité et aidera les joueurs à déterminer s’il fait suffisamment sombre pour que des monstres apparaissent. Il recherche les zones trop sombres, y vole et montre au joueur avec un son et une animation spéciaux qu’il n’aime pas l’obscurité. Le Glare est apprivoisé et peut être transporté dans une bouteille ou un seau.Alléger: Une foule paisible, mignonne et serviable qui aime collectionner des objets et aime la musique. L’Allay collecte des objets qui correspondent à ce qu’il contient, apportant ces objets collectés au joueur. Si un bloc de notes joue à proximité, l’Allay y dépose les éléments.Golem de cuivre: Ajoutant des utilisations supplémentaires pour le cuivre, le Golem de cuivre est construit par les joueurs et peut s’oxyder complètement au fil du temps, gelant sur place comme une statue. Le Golem de cuivre appuiera au hasard sur les boutons de cuivre, ajoutant de l’entropie à Minecraft

Grandes statistiques

Enfin, Mojang a partagé de nouvelles statistiques sur Minecraft qui témoignent de la popularité massive et durable du jeu. Le jeu a des joueurs dans tous les pays de la Terre, y compris l’Antarctique et la Cité du Vatican, a déclaré Mojang. Plus de 500 millions de personnes en Chine seulement se sont inscrites pour Minecraft, tandis que le jeu s’est vendu à plus de 238 millions d’exemplaires à ce jour. En août 2021, le jeu a établi un nouveau record d’utilisateurs actifs mensuels, atteignant 140 millions. Et ce n’est pas seulement Mojang qui gagne de l’argent avec Minecraft, car le marché Minecraft a versé plus de 350 millions de dollars aux créateurs vendant leurs mods et modules complémentaires. Et plus des deux tiers de tous les joueurs de Minecraft utilisent le contenu du marché créé par des fans chaque semaine, a déclaré Mojang.

Mojang a également fait d’autres annonces lors de Minecraft Live, notamment l’arrivée de Minecraft sur Game Pass sur PC et la sortie de l’extension Minecraft’s Cliffs & Caves Part II cette année.

