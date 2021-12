Minecraft vient de devenir le premier jeu avec plus d’un billion de vues sur YouTube

Depuis son lancement en 2009, Minecraft a été un succès auprès des téléspectateurs sur YouTube, devenant rapidement l’une des plus grandes communautés de jeux sur la plate-forme vidéo. Aujourd’hui, plus d’une décennie plus tard, Minecraft est officiellement le premier jeu à avoir plus de mille milliards de vues sur son contenu YouTube collectif.

YouTube a lancé une toute nouvelle page Minecraft Culture & Trends pour marquer l’occasion, présentant certaines des nombreuses facettes qui composent la communauté mondiale du jeu sur YouTube. Minecraft a également lancé une toute nouvelle vidéo « Minecraft Museum » remplie d’œufs de Pâques pour célébrer l’énorme quantité de contenu Minecraft à la fois créé et apprécié par sa communauté.

Minecraft occupe la première place parmi les jeux sur YouTube depuis un certain temps maintenant – en 2015, il était déjà le jeu le plus populaire de tous les temps parmi les YouTubers et avait fait plusieurs apparitions en tête des rafles annuelles précédentes. En 2020, c’était de loin le meilleur jeu pour les vues vidéo et les diffusions en direct. Ses vues, à 201 milliards pour l’année, étaient plus du double de celles du prochain jeu le plus populaire, Roblox, qui comptait 75 milliards de vues.

Le jeu lui-même recevra également du nouveau contenu pour marquer son grand jalon YouTube, avec un nouveau pack de skins YouTube Creator qui sera disponible gratuitement l’année prochaine.

Minecraft reçoit toujours des mises à jour substantielles, s’ajoutant à une bibliothèque déjà énorme de contenu et de mods créés par des fans. La mise à jour officielle la plus récente était la mise à jour 2 de Caves and Cliffs du début du mois, qui a complètement remanié le fonctionnement de la génération mondiale dans le jeu sandbox.

