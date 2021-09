Minecraft YouTuber réalise l’impossible et fait un cercle parfait

Image : Microsoft

La semaine dernière, Minecraft YouTuber Mysticat a fait l’impossible. Ils ont en fait construit un cercle dans Minecraft vanille non modifié, comme un vrai cercle de cul. Il a les mèches rondes et tout ! Et c’est incroyablement sauvage à regarder.

Pour ceux d’entre vous qui sont plus âgés que moi et pour qui une certaine connaissance de Minecraft n’était pas une condition préalable à la survie sociale, Minecraft est un jeu de construction basé sur des voxels et basé sur un système de grille strict. Chaque objet est un bloc solide, ou fait de blocs solides. Il n’y a fondamentalement pas de courbes dans Minecraft. Ainsi, un cercle devrait être impossible, du moins dans un jeu non modifié. Mysticat cependant, un YouTuber Minecraft qui a fait un tas de superbes vidéos de tutoriel et d’autres vitrines d’astuces sympas, est en fait parti et a fait la fichue chose. En fait, ils sont allés plus loin et ont construit une sphère parfaite, dont l’existence ressemble à un acte sombre.

La vidéo parcourt plusieurs tentatives pour construire un cercle, en commençant par le wagonnet. Le minecart a des propriétés uniques autour de la collision et de la direction, qui en font un choix facile pour votre première tentative de cercle. Les minecarts réagissent à la poussée, mais n’obstruent pas réellement le mouvement du joueur. De plus, ils peuvent être tournés dans n’importe quelle direction. En faisant apparaître des dizaines de wagonnets sur le même bloc, en les entourant de blocs pour les empêcher de s’échapper, puis en supprimant la piste sur laquelle ils étaient placés, vous pouvez alors sauter au milieu des wagonnets qui les font tous tourner lorsqu’ils rebondissent, et à l’intérieur l’un de l’autre. Cela créera un cercle, mais pas un avec lequel vous pourrez construire.

La deuxième tentative implique des supports d’armure, qui permettent aux joueurs de stocker et d’afficher des armures dans leurs maisons en jeu au lieu de simplement les placer dans de vieux coffres ennuyeux. Les supports d’armure, comme les minecarts, peuvent pivoter et ne pas avoir de collision, ce qui en fait la prochaine cible naturelle pour construire un cercle parfait.

Pour ce faire, Mysticat construit une série de blocs de commandes, qui permettent aux joueurs d’injecter directement du code dans le jeu via les commandes de la console. Ces blocs de commande génèrent un support d’armure, le font tourner, puis commandent au support d’armure d’invoquer un nouveau support d’armure dans la direction à laquelle il fait actuellement face. Avec une vitesse de rotation suffisamment lente, vous pouvez rapidement créer un cercle parfait de supports d’armure. Pour ensuite construire avec ces supports d’armure, ou donner l’impression de construire avec eux, vous placez un bloc dans leur emplacement principal (via les commandes de la console lorsque vous les générez), ce qui provoque l’apparition d’une version sans collision du bloc.

Mysticat continue à faire un cercle de blocs de sable en rendant l’armure invisible, mais les blocs ne sont pas orientés dans la bonne direction. Ainsi, ils retournent à nouveau aux blocs de commande pour créer une commande qui force tous les supports d’armure à proximité à faire face au même point, créant un cercle parfait. En entourant ce cercle de blocs similaires, vous pouvez créer une jolie petite piscine, le seul problème est la collision sur certaines parties du cercle, ce qui fera clignoter les blocs de sable en noir. Pour résoudre ce problème, Mysticat effectue une étrange magie rituelle en changeant une poignée de blocs sous les points de collision gênants. Cela fonctionne pour… une raison quelconque. Le code a du sens pour moi, cet acte apparent d’alchimie n’en a pas.

Leurs tentatives de sphère sont somme toute un peu moins réussies. Ils effectuent plusieurs passes pour automatiser le processus via des blocs de commande, mais rien ne se passe. Au lieu de cela, Mysticat est obligé de coder en dur l’ensemble du processus en enchaînant des dizaines de blocs de commande, dont chacun engendre un minecart, portant un bloc dans les airs au-dessus, à un angle légèrement différent pour former un cercle. Les minecarts sont le choix ici car ils peuvent être tournés sur leur axe Y, car ils doivent aller à des angles lors de la descente des collines. Une fois le cercle parfait codé en dur, Mysticat répète le processus avec une légère inclinaison de l’axe X, avec plusieurs centaines de blocs de commande, ils parviennent à créer une sphère parfaite.

En créant des cercles parfaits et une sphère, Mysticat a totalement révolutionné l’esthétique de Minecraft de manière nouvelle et terrifiante. Je crains leur pouvoir et ce qu’ils vont proposer ensuite.