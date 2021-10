Minecraft’s Caves & Cliffs: Partie 2 à venir, mise à jour The Wild et Allay mob à venir en 2022

Au cours de Minecon Live aujourd’hui, Mojang a présenté la prochaine grande mise à jour de Minecraft: La mise à jour sauvage.

La mise à jour gratuite introduira de nouveaux mécanismes de jeu, une profondeur et de nouveaux blocs et foules, notamment de la boue, des palétuviers et des marais, des marécages mis à jour, des grenouilles et des œufs de grenouille. Les joueurs pourront également placer des coffres sur des bateaux.

Le lancement parallèle à la mise à jour sauvage sera le biome Deep Dark et la foule hostile Warden. Le contenu comprendra un regard repensé sur les villes de ce nouveau biome complexe.

Il a également été annoncé que le gagnant du nouveau vote des fans de la foule était Allay. Cette foule est une âme paisible, mignonne et serviable qui aime collectionner des objets et adore la musique. L’Allay collecte des objets qui correspondent à ce qu’il contient, apportant ces objets collectés au joueur. Si un bloc de notes joue à proximité, l’Allay y dépose les éléments.

Enfin, il a été annoncé que vous pourrez enfin vous délecter de Caves & Cliffs: Part 2 bientôt. Mojang avait divisé la plus grande mise à jour à ce jour en deux parties pour permettre à l’équipe d’intégrer les commentaires de la communauté et les fan art afin de rendre le deuxième volet encore meilleur qu’il ne l’aurait été autrement.

Annoncée en octobre 2020, la première partie de la mise à jour Cave and Cliffs a été publiée en juin et comprenait des axolotls, le calmar luisant, la chèvre de montagne, une longue-vue et de nombreux nouveaux blocs tels que l’améthyste, les feuilles d’égouttement, et des blocs de cuivre.

La mise à jour Caves & Cliffs: Part 2 sortira plus tard cette année.