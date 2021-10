Mineiro bat l’Internacional et s’isole encore plus dans le classement brésilien

in

10/03/2021 à 4h45 CEST

.

L’Atlético Mineiro, leader isolé du Championnat du Brésil, a battu l’Internacional 1-0 ce samedi, avec un but inscrit par Keno à treize minutes de la fin du match, et s’isolant encore plus en tête du classement de la ligue au Brésil.

Le club de Belo Horizonte compte désormais 49 points en 22 matchs et a pris l’avantage de onze entiers à Palmeiras (38), le deuxième en qualifications et que dimanche il est contraint de battre la Juventude à domicile pour ne pas perdre le rythme du leader.

La difficile victoire à domicile a contribué à améliorer le moral parmi ceux dirigés par l’entraîneur Alexi Stival “Cuca” après eL’amer match nul 1-1 qu’ils ont abandonné mardi dernier précisément contre Palmeiras et cela les a exclus de la finale de la Copa Libertadores.

Le Mineiro, qui rêvait de la triple couronne cette année, devra désormais se concentrer sur le championnat du Brésil et dans la Copa do Brasil, dont il est l’un des demi-finalistes, puisque le titre des Libertadores sera disputé par les Brésiliens également Palmeiras et Flamengo.

La victoire de ce samedi dans un match de la vingt-troisième journée du Championnat du Brésil s’est produite à la date qui les stades ont rouvert la porte aux supporters pour les matchs de Ligue après plus d’un an de fermeture en raison de la pandémie de covid.

L’autorisation a permis à 7 166 fans du leader d’assister à la victoire de son équipe à Mineirao.

Avec certains de ses joueurs sous soins, dont l’espagnol-brésilien Diego Costa, Mineiro a eu du mal à battre l’Internacional à domicile et a aidé les visiteurs à dominer la première mi-temps.

Mais en seconde période, Cuca a choisi d’envoyer le milieu de terrain Keno et l’attaquant vénézuélien Jefferson Savarino sur le terrain et les changements ont donné au leader un autre visage. Le buteur du but était justement Keno après avoir reçu une passe décisive de l’international Hulk, le meilleur buteur de l’équipe.

Dans un autre des jeux ce samedi, Les Corinthians ont obtenu un match nul 2-2 dans les dernières minutes lors de leur visite à Bragantino après être revenu d’un déficit de 2-0 qui semblait garantir la victoire aux hôtes.

Le Bragantino, qui s’est qualifié cette semaine pour la finale de la Copa Sudamericana -la première finale d’un tournoi continental en 93 ans d’histoire-, il a gagné jusqu’à la 44e minute de la seconde mi-temps avec des buts de Luan Cándido et du Vénézuélien Jan Hurtado.

Mais Renato Augusto, une idole corinthienne qui est revenue au club cette année après plusieurs saisons à l’étranger, a réussi à diminuer peu avant la fin du temps réglementaire et Gustavo Mosquito a égalisé le score dans les minutes de remplacement.

Avec ce résultat, Bragantino et Corinthians restent aux cinquième et sixième places du classement, respectivement, avec 34 points et treize unités du leader Mineiro.

aussi ce samedi l’humble Atlético Goianiense battu 0-3 lors de sa visite à Fortaleza, le club dirigé par l’entraîneur argentin Juan Pablo Vojvoda et qui, troisième au classement, est devenu l’une des surprises de la saison.

La défaite a laissé le Forteresse stationnée avec 36 points et la possibilité d’être battu dimanche par Flamengo, l’actuel champion brésilien, qui accueillera l’Athletico Paranaense au Maracana.

Le duel au Maracana est l’un de ceux qui suscitent le plus d’attentes Car ils affronteront Flamengo, qui affrontera Palmeiras en novembre pour le titre Libertadores, et Paranaense, qui affrontera également Bragantino en novembre pour la finale sud-américaine.

La vingt-troisième journée aura encore quatre matchs ce dimanche et les deux autres ne se joueront que le 27 octobre car Santos et Bahia ont demandé leur report pour pouvoir les jouer lorsqu’ils pourront ouvrir les portes de leurs stades aux supporters.

Les matchs restants de la journée sont les suivants :

. Dimanche 3 octobre : Flamengo-Athletico Paranaense, Chapecoense-Sao Paulo, Palmeiras-Juventude et Grêmio-Sport.

. Mercredi 27 octobre : Santos-Fluminense et Bahía-Ceará.