Mineiro bat Paranaense et s’approche de la double couronne au Brésil

13/12/2021 à 05:30 CET

. / Rio de Janeiro

Mineiro athlétique, après avoir remporté le titre de champion du Brésil en novembre, a battu l’Athletico Paranaense 4-0 ce dimanche au match aller pour la finale de la Copa do Brasil et la double couronne était pratiquement garantie dans ce qui a été la meilleure saison de son histoire. Avec un doublé du Chilien Eduardo Vargas et des buts de Hulk et Keno, l’équipe de Belo Horizonte remportera le titre de la Copa do Brasil, s’inclinant même 3-0 lors de sa visite à Paranaense à Curitiba mercredi prochain match retour de la finale. L’équipe de Curitiba, qui a remporté le titre de la Copa Sudamericana en novembre, devra s’imposer mercredi par quatre buts d’écart à domicile pour prendre la décision aux tirs au but ou par cinq buts d’écart pour remporter le titre.

Devant les 50 000 fans venus au stade Mineirao de Belo Horizonte, qui ont encouragé l’équipe avec les cris du double champion (Mineiro a remporté la Copa do Brasil une fois, en 2014), l’équipe dirigée par l’entraîneur Alexi Stival ‘Cuca’ dominé le jeu du début à la fin et était de loin supérieur à son rival. Ponton, buteur de l’équipe et qui a été élu meilleur joueur de la Ligue brésilienne cette année à 35 ans, a ouvert le score dans le premier temps de pénalité et j’ai dit non il a augmenté l’avantage lorsque le Paranaense a tenté sa seule réaction. Vargas, qui est venu remplacer l’attaquant hispano-brésilien blessé Diego Costa, a établi le score final avec des buts à 10 et 24 minutes après le début de la seconde mi-temps.

La victoire de ce dimanche était la plus importante dans une finale de la Copa do Brasil dans l’histoire du deuxième tournoi national le plus important du pays. L’équipe de Belo Horizonte a pu terminer cette année avec les deux titres les plus importants au Brésil en plus d’avoir été championne de l’état du Minas Gerais et d’avoir atteint les demi-finales de la Copa Libertadores. Mineiro, qui n’a pas pu atteindre la finale du tournoi continental après avoir croisé Palmeiras, finalement vainqueur, a terminé les Libertadores invaincu, a été le meilleur club de la phase de groupes et a connu une campagne écrasante au cours de laquelle ils ont éliminé les Argentins Boca Juniors et River Plate .

Mineiro est favori pour le titre de la Copa do Brasil, non seulement en raison du large avantage qu’il a acquis lors du match aller, mais aussi en raison de son statut de champion du Brésil et du grand moment qu’il traverse. Il en va de même pour avoir un casting millionnaire dirigé par Hulk, qui, l’année de son retour au Brésil après 16 saisons à l’étranger, a été élu meilleur joueur du championnat brésilien, dont il était également buteur, et qui pourrait également buteur de la Copa do Brasil, puisqu’il domine le classement avec sept buts. Dans le casting de Mineiro figurent également Diego Costa (ancien Atlético de Madrid), le Vénézuélien Jefferson Savarino, les Argentins Matías Zaracho et Nacho Fernández, et l’ailier champion olympique Guilherme Arana.