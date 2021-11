Mineiro renonce au nul mais conserve un large avantage sur Flamengo

24/11/2021 à 04:32 CET

Les Mineiro athlétique, leader de la Ligue au Brésil, match nul 2-2 lors de sa visite à Palmeiras ce mardi lors de la trente-cinquième journée du Championnat du Brésil mais a conservé son large avantage, de 8 points, sur Flamengo, deuxième du classement et le seul à avoir une chance de remporter le titre. L’équipe de Belo Horizonte a profité du match nul que Flamengo a renoncé ce mardi, également 2-2, lors de sa visite au Gremio, l’un des derniers du classement, et qui lui permet de se confirmer comme le grand favori pour le titre avec il reste quatre matchs à jouer, les deux seuls rivaux ayant une chance d’être sacrés champions. L’équipe dirigée par l’entraîneur Alexi Stival ‘Cuca’ a atteint 75 points en 34 matchs et a un avantage de 8 sur Flamengo (deuxième avec 67), donc ils peuvent être sacrés champions tôt le lendemain au cas où ils obtiendraient une victoire dimanche contre Fluminense et que le club de Rio de Janeiro subit une défaite ou un match nul face au Ceará mardi. Pour conserver leur rêve de remporter le championnat du Brésil pour la troisième année consécutive, Flamengo doit remporter au moins trois des quatre matchs qui leur restent et espérer que Mineiro perdra le leur. Palmeiras, malgré un match nul à domicile contre le leader avec une équipe dans laquelle plusieurs partants étaient réservés, a repris la troisième place du classement, avec 59 points, 16 points derrière le leader et n’est plus en mesure de l’atteindre.

Les deux matchs de mardi étaient les derniers pour Palmeiras et Flamengo avant de se rencontrer samedi prochain à Montevideo pour le titre de la Copa Libertadores. La finale d’un seul match dans la capitale uruguayenne mesurera les deux derniers champions des Libertadores puisque l’équipe verte de Sao Paulo est l’actuel propriétaire du titre et celle de Rio de Janeiro l’était en 2019. Malgré le fait que l’entraîneur de Palmeiras , le Portugais Abel Ferreira, a envoyé plusieurs réserves sur le terrain pour le match avec le leader de la Ligue, l’équipe de Sao Paulo a pris les devants à deux reprises et a failli surprendre Mineiro, qui a été contraint de reporter son envie d’être sacré champion d’avance. Wesley et Deyverson ils ont marqué pour Palmeiras mais Patrick de Paula a gaspillé un penalty qui aurait garanti la victoire aux paulistas.

Mineiro à égalité en première mi-temps avec un but du milieu de terrain argentin Matias Zaracho et garanti l’égalité en seconde période grâce à un but du vétéran Ponton, qui était encore plus isolé en tête de la liste des meilleurs buteurs de la ligue, avec 15.

Le Gremio, avant-dernier du classement et peinant à sortir des quatre dernières places, sanctionnées par la relégation, a réalisé un retour héroïque à domicile contre le puissant Flamengo après avoir commencé à perdre 0-2 et malgré l’expulsion de un joueur. Le club de Rio de Janeiro dirigé par l’entraîneur Renato Gaúcho a marqué deux buts grâce à l’habileté du jeune Vitinho, mais le Gremio a égalisé dans les quinze dernières minutes de la seconde mi-temps avec des buts du Colombien Miguel Borja et Feirrerinha.