Mineiro reste imparable et Flamengo ne lâche pas la chasse

14/10/2021 à 05:56 CEST

. / São Paulo

Les Mineiro athlétique resté intraitable ce mercredi en championnat brésilien et battre Santos 3-1, conservant ainsi son avantage de onze points sur le Flamengo, qui ne se desserre pas et aussi gagné par 3-1 à la Juventude.

Santos, qui avec la défaite reste à la limite de la zone de relégation, a même fait peur au leader du Championnat du Brésil, en prenant la tête avec un but inscrit par Raniel quand la deuxième partie a commencé. Cependant, l’Atlético Mineiro a réagi avec deux buts de l’Argentin Ignacio « Nacho » Fernandez -les deux pénalités- et un autre Nathan Silva, et porté à 18 le nombre de matchs qu’il n’a pas perdus.

L’Atlético Mineiro reste le seul leader, avec 56 points, onze de plus que Flamengo, même si ce dernier pourrait réduire un peu cet écart puisqu’il compte deux matchs de moins. Flamengo, champion des dernières éditions du Championnat du Brésil, a gardé l’espoir de conserver le titre avec sa victoire contre la Juventude, qui flirte avec la zone de relégation, avec des buts de Kenedy, Pedro et Andreas Pereira, en tant que Guillaume Matheus il a marqué le seul but de la visite.

À la troisième place se trouve Bragantino, avec 41 points et que lors de cette vingt-sixième journée de match, il a battu l’Atlético Goianense 1-0 et déplacé Palmeiras de cette position, qui a fait match nul sans but avec Bahia et était en quatrième position, avec 40. Ce jour-là , Chapecoense, propriétaire absolu de la dernière place du classement, était sur le point de remporter sa deuxième victoire dans cette édition du tournoi lors d’un match contre Athletico Paranaense qui s’est terminé 1-1 et a gagné jusqu’à la 89e minute.