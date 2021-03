Minella Indo remporte la Gold Cup 2021 à Cheltenham, avec des cotes sur le favori Al Boum Photo en troisième et Rachael Blackmore sur A Plus Tard deuxième

Minella Indo est le vainqueur de la Cheltenham Gold Cup 2021, faisant d’Henry de Bromhead le premier entraîneur à remporter le Champion Hurdle, le Champion Chase et la Gold Cup la même année.

La chance 9/1 est restée forte pour repousser le défi de Rachael Blackmore sur A Plus Tard, avec Al Boum Photo à la troisième place et se voyant refuser des victoires successives dans la prestigieuse course.

. Kennedy sur Minella Indo a résisté au défi de A Plus Tard et Al Boum Photo pour gagner

. À peine 24 heures plus tôt, Kennedy remontait péniblement la piste lorsque le banquier s’est arrêté

Blackmore a été la star de la semaine, mais Jack Kennedy, sur Minella Indo, a semblé au bord des larmes à la suite.

Il a coupé une silhouette isolée sur le parcours en remontant la piste après avoir remonté Envoi Allen.

«Je ne peux pas y croire», cria-t-il.

«C’est ce dont je rêve depuis que je suis enfant. Je suis tellement reconnaissant à Henry de m’avoir donné l’opportunité de le monter. Je ne peux pas les remercier assez et je leur dois pour toujours.

Frodon et Bryony Frost ont fait de la pièce maîtresse étendue de trois milles et quart un véritable test. Avec Kemboy et Black Op pour compagnie, le Frodon formé par Paul Nicholls a fait de sérieux sauts au début, mais les espoirs de Nicky Henderson ont été anéantis dès le début avec Champ et Santini arrêtés.

Al Boum Photo était à quatre longueurs et quart de la troisième place. Native River, vainqueur en 2018, a terminé quatrième et Frodon a terminé cinquième.

Pour De Bromhead, cependant, il était ravi de la «sainte trinité».

« C’est incroyable. Je suis ravi pour tout le monde – toutes les connexions », a-t-il déclaré. «Nous nous sommes tellement amusés avec ce gars. C’est juste un cheval incroyable. Il prend vie ici et il est incroyable.

Lorsqu’on lui a demandé de résumer sa semaine historique, il a ajouté: «Je pense que je suis toujours à mon hôtel le lundi matin alors que rien n’a encore commencé – c’est un rêve.»