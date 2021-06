Mineurs de Bitcoin: la Chine donne un coup de pied, le maire de Miami élit

L’industrie de la cryptographie montre de grands signes d’adoption dans le monde, certains pays étant une exception évidente. La Chine, par exemple, devient de plus en plus intolérante envers les mineurs de Bitcoin (BTC / USD), surtout maintenant que son yuan numérique approche du lancement.

Pendant ce temps, plusieurs autres pays ouvrent leurs portes aux crypto-monnaies. El Salvador a récemment décidé de donner cours légal au Bitcoin, et l’Iran a également déclaré qu’il était ouvert à l’idée. Aux États-Unis également, certains États ont commencé à devenir extrêmement respectueux de la cryptographie. Le dernier exemple est la Floride, comme le dit le maire de Miami Francis Suárez, Miami serait heureux de faire venir des mineurs de crypto qui sont chassés de Chine.

De la Chine à Miami

Comme beaucoup le savent probablement, le minage est le processus de mise en circulation de nouvelles crypto-monnaies et consiste à recevoir des récompenses en échange du traitement des transactions au sein d’un réseau blockchain. En ce qui concerne Bitcoin, en particulier, plus de la moitié de ses mineurs existants sont basés en Chine. La raison en est que le pays offre une électricité bon marché, ce qui est important car l’exploitation minière est un processus énergivore.

Cependant, la Chine est devenue de plus en plus hostile aux mineurs, introduisant de nouveaux projets de loi, lois et règlements qui ont été extrêmement limitatifs pour les mineurs, et elle a atteint le point où ils ne peuvent plus opérer dans les provinces chinoises.

Suarez, quant à lui, a décidé d’ouvrir les portes de Miami aux mineurs de crypto en provenance de Chine, offrant à la ville un approvisionnement illimité en énergie nucléaire bon marché et propre. Bien qu’il ait déclaré n’avoir personnellement reçu aucun appel des mineurs jusqu’à présent, il espère que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne commencent à se présenter.

Après tout, l’exploitation minière ne nécessite pas un emplacement spécifique, juste du matériel minier et de l’énergie bon marché. L’invitation à venir à Miami tombe donc à point nommé. La dépendance de la ville à l’énergie nucléaire lui permet d’offrir une quantité essentiellement infinie d’énergie bon marché. Ainsi, si les mineurs acceptent l’offre, la Floride pourrait également devenir le prochain plus grand centre minier écologique au monde.

