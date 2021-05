Mineurs interdits, échanges ciblés? C’est ce qui se passe vraiment

Compartir

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de collecter les nouvelles les plus importantes du secteur, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise.

Réglementations chinoises, FACT ou FUD?

En règle générale, cette chronique hebdomadaire donne un aperçu général de tous les développements, nouvelles et même potins en Chine. Cette semaine, la plupart des problèmes ont pris le pas sur l’annonce qu’une autre répression avait frappé l’industrie, menaçant de renverser les marchés dans un marché baissier à part entière.

Quitter les mines

Tout était amusant et amusant jusqu’à ce qu’un bug vienne d’en haut. Liu He, vice-premier ministre chinois et membre du tout-puissant Politburo de huit personnes, a dirigé une réunion sur la prévention et le contrôle des risques financiers. Parmi les décisions, il y avait une répression des activités d’extraction et de trading de Bitcoin, transperçant le cœur de tous ceux qui espéraient voir un environnement réglementaire plus ouvert. Il y a eu des indications immédiates que la décision ne serait pas prise à la légère et la province de Mongolie intérieure a mis en place une ligne directe pour signaler les personnes qui désobéissent à l’ordre.

BTC.TOP, l’un des plus grands pools miniers au monde avec 2,5% du hashrate mondial, s’est immédiatement conformé en annonçant qu’il fermait ses opérations. Cela n’a pas empêché le fondateur de BTC.TOP, Jiang Zhuo, de s’adresser à la plate-forme de microblogage Weibo pour annoncer que Bitcoin était un outil que la Chine pouvait utiliser pour briser le monopole du dollar américain dans le commerce international.

Les experts occidentaux peinent à trouver des réponses

Le rôle de la Chine dans la communauté minière avait été une source majeure de méfiance entre l’Est et l’Ouest, certains Bitcoiners affirmant que le contrôle potentiel de la Chine sur la communauté minière pouvait menacer la capacité de la chaîne à rester totalement décentralisée. En conséquence, certains ont célébré la nouvelle de l’interdiction, pensant que la communauté minière deviendrait plus fragmentée. Cependant, le fait que la Chine interdise ses opérations ne signifie pas que les entreprises chinoises perdront leur position dominante dans le secteur. Comme l’a souligné Dovey Wan, partenaire de Primitive Capital, de nombreux mineurs font simplement leurs bagages et quittent le pays. Enregistrer et baser vos opérations dans des régions comme les États-Unis, le Kazakhstan ou même l’Afrique n’empêcherait pas le BTC extrait d’appartenir à des mineurs chinois, cela ne ferait que rendre la centralisation du réseau plus difficile à retracer.

Les bourses et les plateformes de trading n’ont pas été grandement affectées jusqu’à présent. En 2017, lorsque les bourses ont été soumises à des réglementations pour la première fois, l’impact a été beaucoup plus important car bon nombre des principales bourses étaient enregistrées en Chine. Aujourd’hui, toutes les plateformes sont domiciliées dans d’autres pays, ont des serveurs à l’étranger et desservent des bases d’utilisateurs beaucoup plus diversifiées. Les autorités locales auront beaucoup moins d’intérêt à interférer avec ces opérations, car l’impact sur la société chinoise est beaucoup moins évident. Huobi a temporairement suspendu les échanges de contrats à terme pour les utilisateurs chinois, mais cela ne semble pas être un changement permanent dans leur mode de fonctionnement. La plate-forme à terme Bybit a révélé qu’elle fermait des comptes enregistrés avec des numéros de téléphone chinois d’ici le 15 juin, mais comme la plupart de leurs utilisateurs ne sont pas chinois, l’impact négatif sera bien moindre que le risque qu’ils prendraient en continuant à servir les clients. Utilisateurs chinois.

Prends ton gâteau et mange-le aussi

Cela semble être une situation gagnante pour la Chine car elle peut se rapprocher de ses objectifs de neutralité carbone en réduisant le nombre de mines de Bitcoin. Dans le même temps, il consolide également eCNY en tant que seul actif numérique du pays. Enfin, les bénéfices de l’exploitation minière et des échanges continueront probablement de couler vers le continent, car il est peu probable que les bureaux des échanges et des opérations minières suivent le matériel hors du pays.

N’oubliez pas Hong Kong

Hong Kong fait avancer son interdiction de vente au détail de crypto-monnaies en annonçant des mesures qui placeraient un seuil minimum d’environ 1 million de dollars d’investissement. Christopher Hui, secrétaire au Trésor et aux services financiers de Hong Kong, a défendu les exigences en déclarant qu’il pense qu’elles protègent les investisseurs, interdisent les manipulations de marché et protègent contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La décision rendra certainement la crypto-monnaie dans la région administrative spéciale plus facile à suivre et rendra difficile pour les citoyens de Chine continentale de contourner les règles.