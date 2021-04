Ming-Na Wen de Star Wars explique étonnamment comment elle et Kelly Marie Tran ont «  échangé des lieux  »

Avec Disney collectant et construisant lentement mais sûrement sa base de franchise, il est logique de voir autant d’acteurs participer à plus d’un univers fictif majeur. Être bien avec Disney a toujours été une position convoitée à Hollywood, et ce placement n’a gagné du potentiel que ces dernières années. Vous n’avez pas besoin de chercher loin pour voir ce que je veux dire: oui, Kelly Marie Tran et Ming-Na Wen sont des exemples, mais ce ne sont pas les seuls acteurs qui sont apparus dans les films Star Wars et Disney, et ce monde s’ouvre. encore plus une fois que vous y jetez le MCU. alors que Tran n’a pas encore apparu dans un projet majeur de Marvel, Wen elle-même a joué pendant des années le rôle de Melinda May dans Agents of SHIELD, et nous espérons qu’elle reviendra à ce rôle à un moment donné.