Ming-Na Wen de Star Wars sur le fait de jouer le Fennec Shand de Mandalorian différemment pour The Bad Batch de Disney +

Attention : SPOILERS pour l’épisode “Bounty Lost” de Star Wars : The Bad Batch sont en avance !

Nous avons d’abord croisé Fennec Shand sur Star Wars: The Bad Batch dans l’épisode “Cornered”, où elle a tenté de kidnapper Omega au nom d’un client non identifié. Elle est revenue dans le dernier épisode, “Bounty Lost”, une fois de plus après Omega, mais cette fois devant la protéger de Cad Bane. Omega a finalement réussi à s’échapper des deux chasseurs de primes et à retrouver le lot, mais il a été révélé que Fennec et Bane ne travaillaient pas avec la même prime. Plutôt que de récupérer Omega au nom de Lama Su, Fennec a été embauché par Nala Se pour s’assurer que l’Omega ne soit pas ramené à Kamino. Nala Se était d’accord avec le retour du jeune clone avec le lot, alors maintenant Fennec est parti pour un nouveau travail.