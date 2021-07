Ming-Na Wen du Mandalorien réfléchit à la possibilité de faire partie de l’énorme moment Luke Skywalker de l’émission

Pour les fans, regarder Star Wars peut être une expérience incroyable mais, pour les acteurs et l’équipe, ce sentiment n’est qu’amplifié. Pouvoir dire que vous faites partie de la galaxie de très loin est certainement un régal, et c’est probablement encore plus spécial si vous avez grandi avec la franchise. Ming-Na Wen, qui joue Fennec Shand dans The Mandalorian et Star Wars : The Bad Batch, entre dans cette catégorie. Dans le cadre de la franchise, Wen a eu beaucoup de moments sympas, mais celui qui semble avoir été le plus viscéral pour elle était la finale de la saison 2, qui a amené Luke Skywalker.