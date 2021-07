Mini Autoroutes Impressions

La carte de Tokyo a une palette de couleurs sur le thème localCapture d’écran : Kotaku

Je ne veux pas manquer de respect aux abonnés Apple Arcade ici, mais il y a une tendance croissante où de très bons jeux apparaissent sur le service, sont largement ignorés par la majorité qui n’en font pas partie, puis peuvent être appréciés comme de nouveaux jeux pour le la première fois par tout le monde quand ils atterrissent enfin sur d’autres plateformes.

J’ai écrit sur l’un d’entre eux le mois dernier, Lego: Builder’s Journey, et aujourd’hui j’écris sur un autre, Mini Motorways. La suite en quelque sorte de Mini Metro, un jeu que je suis consterné de trouver a maintenant sept ans, Mini Motorways est sorti pour la première fois en 2019 sur le service d’abonnement d’Apple, mais est maintenant également tombé sur Steam, ce qui signifie que je vais pouvoir y jouer et en profitant de chaque seconde.

Gita a écrit sur le jeu en 2019 lorsqu’elle y a joué au téléphone, et bien que tout ce qu’elle a dit sur les voitures terribles soit toujours vrai, je suis toujours amoureux de ce jeu pour la plupart des mêmes raisons pour lesquelles je suis tombé. amour avec Mini Metro.

Tout comme Mini Metro ne concernait pas vraiment les trains, les Mini Motorways ne concernaient pas vraiment les voitures non plus. Bien sûr, il y a des clins d’œil rapides au fonctionnement des routes, mais il faut environ quatre secondes pour savoir qu’il ne s’agit pas d’une simulation sérieuse de l’urbanisme.

Le thème est l’excuse pour nous frapper avec ce que cette série fait de mieux : des défis de puzzle élégamment croissants qui, dans la plupart des circonstances, deviendraient rapidement exaspérants s’ils n’étaient pas drapés dans les visuels et l’interface les plus froids imaginables.

Il suffit de regarder cette bande-annonce. Quiconque a vécu dans une ville conduite en voiture sait que la construction d’autoroutes majeures est un enfer sur Terre, et quiconque a déjà dû conduire pour se rendre au travail sait qu’être coincé dans la circulation est aussi un enfer sur Terre, juste dans un endroit plus petit.

Ici, cependant, la réalité de ce qui est simulé est supprimée au point où d’énormes intersections hérissées de trafic sont représentées par des feux de circulation magnifiquement minimaux, et les autoroutes prennent vie simplement en les faisant glisser sur une carte.

Il y a toujours une pression à ressentir ici, car chaque partie de Mini Autoroutes consiste à construire les bonnes routes assez rapidement pour répondre à une demande croissante – si vous ne le faites pas, c’est fini – mais chaque fois que j’ai échoué, j’ai simplement dit ‘ ah, eh bien, c’était charmant, faisons-le encore ».

Les défis du jeu ne se sentent jamais injustes ou stressants, ils sont juste là dans la façon dont vous savez que c’est un jeu qui devient un peu plus difficile plus vous y jouez, et qu’il deviendra inévitablement un point où tout cela deviendra trop et c’est fini, peu importe à quel point votre vitesse de planification et de construction s’est déroulée.

Et quand c’est le cas, c’est cool, vous pouvez simplement passer dans une ville différente – il y a beaucoup de choix, chacune avec des palettes de couleurs régionales et une approximation approximative de leur environnement – et réessayer.

Mini Motorways est maintenant disponible sur Steam et arrivera également sur Nintendo Switch en 2022.

Le jeu comprend un petit “mode photo” soigné qui transforme vos villes en cartes postales Capture d’écran : Kotaku