Mini caméra Blink à 25 $, Fire Stick à 25 $, tablette Android à 81 $, ordinateur portable Lenovo à 210 $, plus

in

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La saison des achats de rentrée scolaire bat officiellement son plein. Oubliez les offres sur les fournitures scolaires, car les appareils Amazon sont en vente avec les remises les plus importantes que nous ayons vues depuis le Prime Day 2021 ! Vous pouvez économiser beaucoup sur tout, des gadgets Fire TV aux caméras Blink, et il existe également de nombreuses autres offres à vérifier. Nous avons rassemblé nos 10 ventes préférées et vous devez absolument les vérifier.

Les offres d’aujourd’hui comprennent des caméras de sécurité résidentielles Blink, des clés Fire TV, une impressionnante tablette Android de 10 pouces, un ordinateur portable Lenovo IdeaPad de 14 pouces le plus vendu, et plus encore.

Voici quelques faits saillants :

Faites défiler toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) | Appareil de streaming HD Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (17%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Blink Mini – Caméra de sécurité intelligente enfichable d’intérieur compacte, vidéo HD 1080 avec Alexa Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 24,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Proscenic T21 Smart Air Fryer XL 5,8 QT pour la maison, fonctionne avec Alexa Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 69,00 $ Vous économisez : 60,00 $ (47%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Poêle à frire antiadhésive Carote de 8 pouces avec revêtement en granit Prix catalogue : 16,99 $ Prix : 13,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tablette Hyundai HyTab Plus, 10.1 Prix catalogue :89,00 $ Prix :80,99 $ Vous économisez :8,01 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Lenovo IdeaPad 1 14 14.0 Prix catalogue : 255,00 $ Prix : 209,99 $ Vous économisez : 45,01 $ (18%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Govee Smart Plug 4-Pack, fonctionne avec Alexa et Google Assistant Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tuff & Co. Crystal Clear iPhone Case Testé de qualité militaire Prix: 15,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.