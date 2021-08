Mini hub USB-C StayGo de Twelve South pour iPad et MacBook

Le nouveau mini Twelve South StayGo est arrivé. Le dernier hub USB-C de Twelve South est une version plus petite et plus compacte du hub StayGo d’origine destiné aux utilisateurs d’iPad et de MacBook avec une section E/S réduite « qui s’adapte n’importe où, que ce soit en voyage, de la maison au bureau ou aller et revenir de la classe », avec un prix plus léger pour correspondre. Rendez-vous ci-dessous pour un examen plus approfondi et plus de détails.

Nouveau mini concentrateur USB-C Twelve South StayGo

Le nouveau mini hub USB-C Twelve South StayGo est conçu spécifiquement pour les personnes à la recherche d’un hub USB-C compact avec juste assez pour ce dont vous avez le plus besoin dans un encombrement portable et léger. Il présente un extérieur en aluminium conçu pour dissiper la chaleur avec des ports USB rétrocompatibles et un câble de connexion de bureau USB-C de 0,5 mètre en option.

Cependant, le StayGo mini peut également être placé au ras de votre iPad Air ou iPad Pro, connecté directement au port monté en bas, ou via le câble susmentionné pour une configuration de bureau à domicile plus pratique :

Le mini hub USB-C StayGo rend l’édition de vidéos et de photos ou le polissage de présentations sur votre iPad Air ou iPad Pro beaucoup plus pratique. Connectez StayGo mini directement à votre iPad ou utilisez le câble de 19 pouces inclus pour placer le hub sous votre Magic Keyboard ou HoverBar Duo. Maximisez la puissance de votre iPad avec un mini StayGo.

Le mini remplace la configuration à 9 ports du StayGo d’origine par une conception à 4 ports plus étroite. Il comprend USB-A, HDMI, sortie casque/audio et alimentation USB-C, renonçant essentiellement à l’Ethernet, au lecteur de carte SD et aux emplacements USB-A supplémentaires trouvés sur le plus grand prédécesseur. Voici quelques-unes des spécifications techniques de Twelve South sur les E/S :

Alimentation USB-C : charge pass-thru 85 W USB-C PD HDMI 4K : Crystal Clear 4K x 2k @ 30Hz HDMI / Full 1080pPort de charge USB-A 2.0/BC 1.2 : SuperSpeed ​​jusqu’à 5 Gbit/s avec BC 1.2 7.5W Fast Charge

Si vous avez un étui de protection sur votre iPad, vous savez que les autres concentrateurs encastrés ne fonctionneront pas. Mais le câble inclus de StayGo mini vous permet de connecter tout ce dont vous avez besoin sans vous obliger à retirer votre étui. Le câble de connexion StayGo vous permet également de cacher le StayGo mini (et tous les câbles connectés) derrière votre configuration, au lieu de le suspendre sur le côté de votre iPad.

Le nouveau mini hub USB-C Twelve South StayGo est désormais disponible à l’achat directement auprès de Twelve South et sur Amazon pour $59.99 — environ 40 $ de moins que le prix de l’option d’origine à 9 ports.

Le point de vue de 9to5Toys

Bien que la conception à 4 ports rabougrie puisse ne pas fonctionner pour des configurations plus compliquées, c’est toujours plus que suffisant pour de nombreux utilisateurs d’iPad Pro et de MacBook – USB pour les lecteurs de sauvegarde et autres externes, un deuxième écran 4K sur HDMI, connexion casque/haut-parleur, et plus. C’est également un excellent moyen pour les gens de participer à l’action StayGo à un prix plus abordable et dans un format encore plus portable.

Alors allez consulter nos récentes critiques pratiques pour le Twelve South PlugBug Slim et le MagSafe SurfacePad de Twelve South.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !