Mini-LED MacBook Air (2022): rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, plus

Plusieurs rapports indiquent qu’Apple a de grands projets pour le MacBook Air l’année prochaine, notamment une nouvelle dose de silicium Apple et un écran mini-LED, ainsi qu’une refonte potentielle et même des couleurs ! Voici tout ce que nous pensons pouvoir nous attendre en 2022.

Concevoir

Le design du MacBook Air est emblématique depuis le jour où Steve Jobs en a sorti un d’une enveloppe sur scène en janvier 2008. Apple a conservé le facteur de forme mince depuis, mais aurait l’intention de peaufiner le design cette année. Extrait d’un rapport de mai :

Le leaker Jon Prosser a partagé aujourd’hui une nouvelle vidéo détaillant ce qu’il pense être la prochaine génération de MacBook Air. Les rendus partagés par Prosser seraient basés sur des images de composants MacBook Air qu’il a vus. Le changement le plus évident dans la nouvelle conception du MacBook Air est la suppression de la conception en forme de coin, ce qui donne l’impression que cet ordinateur est incroyablement mince. Mais il se passe plus ici aussi. Selon Prosser, le MacBook Air actualisé comportera pour la première fois des touches blanches aux côtés de touches de fonction plus grandes. Cela, à son tour, signifie également un trackpad plus petit.

Source : Jon Prosser / RendersByIan

Mark Gurman rapporte qu’Apple envisage un MacBook Air “plus fin et plus léger”.

Couleurs?

Jon Prosser dit également que la nouvelle gamme MacBook Air pourrait présenter des couleurs similaires à celles de l’iMac M1 d’Apple, mais nous ne savons pas s’il s’agira de la même gamme ou d’un ensemble légèrement différent.

Processeur M2

Le silicium Apple de nouvelle génération arriverait sur le prochain MacBook Air. Mark Gurman rapporte qu’Apple a un “successeur direct” du processeur M1 du MacBook Air avec M1 et du MacBook Pro 13 pouces avec M1 qui sera plus rapide malgré le même nombre de cœurs, il aurait également plus de cœurs graphiques. À ne pas confondre avec le nouveau silicium d’Apple attendu en 2021, un processeur «M1X» pouvant comporter 10 cœurs dont huit cœurs hautes performances, jusqu’à 32 cœurs graphiques et jusqu’à 64 Go de RAM.

mini-LED

Mis à part le silicium d’Apple, la plus grande mise à niveau prévue pour le nouveau MacBook Air serait une mini-LED, selon plusieurs rapports. De Digitimes :

Les sources s’attendent à ce que les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces d’Apple qui sortiront en 2021 soient équipés d’écrans miniLED et l’adoption de miniLED sera étendue à ses produits MacBook Air en 2022.

Et aussi Ming-Chi Kuo :

Ming-Chi Kuo a de nouveau réitéré un rapport selon lequel Apple envisage de remplacer le Macbook Air par un nouveau modèle doté de mini-LED l’année prochaine. Actuellement, le meilleur MacBook d’Apple, l’Air a été mis à jour en novembre avec la puce M1 d’Apple et va encore s’améliorer en 2022 grâce à la technologie mini-LED

MagSafe

Selon Mark Gurman, le nouveau MacBook Air annoncera également le retour de la charge MagSafe sur le MacBook Air, tout comme nous l’attendons dans le mini-LED MacBook Pro (2021).

Date de sortie

Bien que nous n’ayons pas de date de sortie spécifique pour le prochain MacBook Air d’Apple, nous savons qu’il arrivera dans le courant de 2022, du moins selon les fuites et les rumeurs. Le calendrier le plus récent et le plus précis vient de Ming-Chi Kuo qui dit que le mini-LED Macbook Air fera ses débuts en plein milieu de l’année prochaine.