Mini-LED MacBook Pro (2021) : rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, etc.

L’iPad Pro M1 (2021) a été le premier appareil Apple à disposer d’une mini-LED. Annoncé plus tôt cette année, nous nous attendons maintenant à ce qu’Apple apporte sa nouvelle technologie d’affichage passionnante à la gamme MacBook, dans ce qui promet d’être l’un des plus grands changements apportés au MacBook Pro, peut-être jamais ! De grandes mises à niveau internes via le silicium Apple, le retour de ports pro comme HDMI et un emplacement pour carte SD, et un nouveau châssis seraient tous en préparation. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Taille : un nouveau concurrent

On dit qu’Apple remplacera son MacBook Pro 16 pouces par un nouveau modèle, tout en introduisant également un nouveau facteur de forme 14 pouces, il semble que cette nouvelle taille se situera entre les modèles existants, plutôt que de remplacer le 13- pouces MacBook Pro.

Concevoir

Apple devrait modifier quelque peu la conception du nouveau MacBook Pro, évitant la conception incurvée pour un facteur de forme plus plat et plus carré en haut et en bas. D’après les rapports précédents :

Dans une note vue par iMore, Kuo a réitéré qu’Apple lancera un nouveau MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces au troisième trimestre de 2021. Ils présenteront une nouvelle conception de châssis avec un couvercle supérieur et inférieur plat et à angle droit semblable à celui-ci. de l’iPhone 12, plutôt que la légère courbe des modèles précédents.

Affichage

Comme indiqué, l’une des principales caractéristiques des nouveaux modèles de MacBook Pro serait un écran mini-LED promettant une grande amélioration des performances.

Ports

Apple ramènerait le port HDMI et la fente pour carte SD dans le nouveau MacBook Pro, tout en rétablissant également la charge MagSafe. Mark Gurman affirme que les nouveaux Mac conserveront également plus de deux ports USB-C.

Processeur : Apple silicone

Selon Ming-Chi Kuo, il n’y aura pas de version Intel du nouveau MacBook Pro, avec de nouvelles puces de silicium Apple qui devraient apporter un grand bond en termes de performances. Nous avons entendu dire qu’Apple prépare une nouvelle variante de sa puce M1, familièrement appelée M1X. Mark Gurman dit que cette nouvelle puce comportera 10 cœurs, dont 8 cœurs hautes performances, une prise en charge de 16 ou 32 graphiques et jusqu’à 64 Go de RAM.

Barre tactile ?

Selon les rumeurs, Apple testerait de nouveaux MacBooks sans sa Touch Bar, et il y a de bonnes raisons de soupçonner que les nouveaux modèles pourraient voir la fin de l’expérience Touch Bar d’Apple.

Date de sortie

Les rapports indiquent que les nouveaux MacBooks d’Apple sont sur le point de commencer la production de masse au troisième trimestre de 2021, indiquant éventuellement qu’ils pourraient débuter vers la fin de l’été en septembre.