Mini LED Samsung Odyssey Neo G9 maintenant disponible

Le Samsung Odyssey Neo G9 est une mise à niveau Mini LED du moniteur Odyssey G9 2020 de Samsung. Il arbore un panneau ultra-large de 49 pouces 5 120 x 1 440 avec une courbe 1000R et une luminosité HDR maximale de 2000 nits. Le Neo G9 est désormais disponible dans le monde entier, avec un prix américain fixé à 2 499,99 $.

Le dernier monstre de Samsung en matière de moniteur de jeu, l’Odyssey Neo G9, est disponible à partir d’aujourd’hui via les canaux en ligne et de vente au détail. C’est la première fois que Samsung intègre sa technologie Quantum Mini LED à ses moniteurs de jeu.

Le moniteur est passé en pré-commande le 29 juillet et est disponible dans le monde entier à partir d’aujourd’hui. Le Neo G9 est une mise à niveau 2021 du G9 standard lancé l’année dernière, la plus grande différence étant le passage à Quantum Mini LED de QLED.

Il s’agit du nouveau modèle phare de la gamme Odyssey de Samsung, doté d’un panneau d’affichage de 49 pouces avec une résolution « Dual QHD » super large de 5 120 x 1 440 pixels. C’est essentiellement comme avoir deux moniteurs 1440p empilés côte à côte.

Spécifications et disponibilité du Samsung Odyssey Neo G9

La fiche technique mise à jour de la version 2020 du moniteur apporte un changement majeur. Le panneau Quantum Mini LED promet une luminosité maximale jusqu’à 2 000 nits. De plus, les 2 048 zones de gradation locales constituent une mise à niveau significative par rapport aux 10 du G9 d’origine. Cela signifie que le Neo G9 aura une bien meilleure gradation locale. Le rapport de contraste statique promis est de 1 000 000:1, avec prise en charge HDR et HDR 10+.

De plus, le moniteur monte jusqu’à 240 Hz, ce qui en fait un choix solide pour les joueurs sur PC à la recherche d’un moniteur ultra-large haut de gamme. Vous obtenez un panneau VA incurvé 1000R certifié TÜV Rheinland et un temps de réponse gris à gris de 1 ms. Le moniteur est compatible G-Sync et prend également en charge FreeSync Premium Pro.

Le Samsung Odyssey Neo G9 possède également un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1 avec prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), deux ports USB et une prise casque. Le moniteur a un extérieur blanc brillant, avec la vue de face arborant toutes les parties noires.

Le moniteur est disponible au prix de 2 499,99 $, et vous pouvez maintenant l’obtenir sur Amazon et Best Buy.

