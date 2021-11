Mini ordenador con Windows 10 por seul 286€ en Worten

Es important tener muy claras las necesidades que se tienen a la hora de comprar un ordonnateur, ya que puede ser que no llegues a cubrirlas o que te pases y, por lo tanto, pagues más de lo necesario. Si estás buscando un nuevo equipo y no tienes mucho espacio para colocarlo en el escritorio, te mostramos uno muy pequeño que puedes comprar con una excelente oferta.

Una de las cosas que llama la atención del dispositivo que puedes encontrar rebajado en Worten es el diseño que tiene el equipo. Este resulta bastante lamativo ya que ofrece unas líneas que no son precisamente cuadriculadas y, por lo tanto, este es un dispositivo que no pasa desapercibido. Las dimensions que tiene el producto del que estamos hablando son de únicamente 18,76 x 13,86 x 3,73 centimetros, por lo que difícilmente no vas a encontrar un hueco donde poder colocarlo (es important que tengas claro que para utilizarlo vas a necesitar un monitor ya que no hablamos de un portátil y por lo tanto no integra su propia pantalla). Por cierto, el peso se queda en menos de un kilo, lo que incluso te permitirá llevarlo sin molestia alguna de un lado a otro en una mochila.

El hardware de este ordenador

Sin ofrecer un hardware muy potente, lo que resulta bastante claro es que con este CHUWI Herobox vas a poder ejecutar prácticamente todo el software que se te venga a la cabeza, como por ejemplo procesadores de texto como los navegadores a que te dan. El procesador integrado es un Intel Celeron N4100 capaz de trabajar hasta a 2,4 GHz y en su interior dispone de cuatro núcleos. Con él también vas a poder manejar una buena cantidad de contenidos multimedia y que, sin ir más lejos, podrás disfrutar de series y películas con resoluciones Full HD ou 4K sin tener el más mínimo problema.

Hay muy buenas noticias en el apartado de la memoria ya que la RAM que inclus es de 8 Go, más que suficiente para poder ejecutar aplicaciones en condiciones de multitarea sin que aparezca retardo alguno. Además, en el apartado del almacenamiento vas a encontrar un disco SSD que permite trabajos a muy alta velocidad tanto leer como al escribir información y que tiene una capacidad de almacenamiento de 256 gigas. En principio esto es más que suficiente para que no tengas que recurrir a dispositivos adicionales como por ejemplo discos externos o pendrives USB. En nuestra opinión esto es un ordenador que encaja a la perfección con los estudiantes.

Offre de vente à Worten

Ahora mismo hay una muy buena oferta que te permite comprar el ordenador del que hablamos pagando únicamente 286,99 euros. Una cifra bastante baja para un equipo que entre otras cosas incluye sistema operativo Windows 10 lo que evitará que tengas que comprar una licencia adicional y procéder a su instalación. Te dejamos a continuación enlace de compra que debes aprovechar y en el que no tendrás que sumar nada por los gastos de envío que son gratuitos… y te llegará el equipo en tan solo dos días!

Antes de finalizar es important destacar que aparte de disponer de opciones para poder ampliar la capacidad del equipo en lo referente a la memoria, el CHUWI Herobox también cuenta con amplias opciones de conexión ya que por ejemplo no le faltan cinco puertos ellos USB (uno tipo C); acceso a redes WiFi; e, incluso, para conectarlo a un monitor podrás utilizar conectividad HDMI. Muy buenas posibilidades.