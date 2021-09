Mini ordenadores con Windows 10 a precio de auténtica ganga

Si estás pensando comprar un mini ordenador, a continuación te vamos a mostrar un interesante recopiatorio de modelos que podemos encontrar en estos momentsos en oferta con un interesante descuento. Modelos con distintas configuraciones, todos ellos con sistema operativo Windows 10 preinstalado y para todos los bolsillos.

Mini commandes avec Windows 10 et offre

FORUM DES MINIS

Ce modèle est impulsé par un processeur Intel Celeron J4125 avec une fréquence entre 2 et 2,7 GHz. Un mini-ordinateur équipé d’un graphique Intel UHD Graphics 600, mémoire RAM de 8 Go et d’un seul bloc de 256 Go pour les podamos guardar todo lo que queramos en su interior. Dispone de cuatro puertos USB 3.0, un puerto Gigabit Ethernet, connecteur audio de 3,5 mm, WiFi, Bluetooth et un micro numérique. Cuenta también con sistema operativo Windows 10 y tiene un precio oficial de 269,99 euros. Ahora en oferta su precio es de solo 229,49 euros.

Appel du soleil

Ce modèle du fabricant Suncall est un mini PC ou un mini ordinateur qui prend en charge le système d’exploitation Windows 10 Pro et qui est impulsé par un processeur Intel Core Atom Z8350 accompagné de 8 Go de mémoire RAM. Cuenta también con una graphique Intel UHD et 128 GB de capacidad para elmacenamiento interno. En el apartado de conectividad hay que destacar un puerto LAN, dos ports USB 3.0, dos ports USB 2.0, HDMI, audio audio, VGA et ranura para tarjetas microSD. El precio oficial es de 189 euros, pero podemos comprarlo rebajado a 152,97 euros.

Beelink GK

En cas d’événement, avec un mini-ordinateur du fabricant Beelink, un modèle avec un processeur J4125 avec une fréquence de 2,7 Ghz pour qu’un rendu soit stable avec une faible consommation. Une puce avec une capacité de 8 Go de mémoire RAM et un SSD de 128 Go de capacité. Cuenta con salida de pantalla dual a través de dos puertos HDMI y una tarjeta gráfica integrada Intel UHD Graphics 600. Un modèle compatible avec WiFi de double banda, bluetooth 4.0, red Gigabit que cuenta con un descuento de casi el 20%. De los 259 euros de su precio oficial, ahora es posible comprarlo por 209,90€, aunque actualmente es posible aplicar un cupón adicional de 30 euros de descuento.

FORUM MINIS U820

También del fabricant MINIS FORUM encontramos este modelo en oferta. Un mini-ordinateur avec un processeur puissant Intel Core i5-8279U, 8 Go de mémoire RAM et un SSD de 256 Go. Terminez la configuration d’un graphique intégré à Intel Iris Plus 655 et avec un système d’exploitation complet avec Windows s10 Pro. Un modèle avec WiFi de double bande, bluetooth 5.1 et un appartement complet de connexion à la propriété d’un ordenador de sobremesa. El precio oficial es de 499 euros, pero ahora está rebajado a 424,99€.

Beelink U55

Este Beelink U55 est un mini PC avec un processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire RAM et un SSD de 256 Go de capacité. Un modèle compatible avec WiFi de double bande, bluetooth 4.0, graphique intégré Intel UHD Graphics 550 et capacité pour connecter les pantalons à la lumière des ports HDMI. Un mini ordenador con precio oficial de 349 euros y que podemos comprar ahora por 278,91 euros.