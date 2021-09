mini proyector Anker con Android a su mejor precio

in

Estéticamente el dispositivo de color nègre resulta bastante atractivo, ya que tiene una forma cilíndrica que le permite ser guardado en prácticamente cualquier lugar como por ejemplo un bolso o la mochila en la que llevas el ordenador. Esto además es posible debido a que las dimensiones que tiene pequeño proyector portátil del que hablamos son de 8 x 8 x 15 centímetros, por lo que cabe en prácticamente cualquier lado y, además, el peso es de tan solo 726 grames por lo que puedos llevarlo de un lado a otro de forma bastante cómoda y sin que se convierta era un incordio.

En lo qué tiene que ver con el descuento existente para comprar este mini proyector Anker Nebula Capsule MAX, el existente en Amazon llega al 20%, lo que supone de forma efectiva 100 euros de menos de lo que habitualmente tendrías que pagar por él (además, como es parte de Prime, no tendrás que sumar nada por los gastos de envío y podrás recibirlo tanto en tu casa o en cualquier otra dirección). Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder la ocasión que hacerte con este modelo que cuenta con un altavoz que es capaz de generar una potencia de 8 W, lo que no está nada mal.

Calidad de imagen, más que suficiente

Lo primero que debes conocer es que la resolución que ofrece este dispositivo es de 720p. Evidentemente no es 4K, resulta plus que suficiente para disfrutar de prácticamente cualquier contenido el lugar es casi insospechados. Además, y esto sí que es important, es que el tamaño de la imagen que es capaz y utilizar el producto llega a nada más y nada menos que las 100 pulgadas, una cifra bastante imponente teniendo en cuenta las dimensions del equipo y que se acompaña con un autoenfoque rápido y sin problemas de deformaciones no deseadas.

Otra buena característica del mini proyector Anker Nebula Capsule MAX tiene que ver avec la capacité lumineuse que tiene la lampe integrada, que llegga a los 200 lúmenes ANSI. Esta marca lo que indica es que podrás disfrutar de unos detalles muy ricos en prácticamente cualquier situación, incluyendo lugares dónde hay muy poca luz (como por ejemplo en Exteriores cuando es de noche buena habitaciones dondeas la se tienen tienen ). Por lo tanto, siempre será un buen momento para utilizar el dispositivo.

Un mini proyector con sistema operativo

El que mer inclus Android, lo que permite aumentar las opciones de uso que ofrece el modelo de Anker. El motivo Es que podrás instalar una buena cantidad de aplicaciones como por ejemplo reproductores multimedia tan conocidos como Kodi. El funcionamiento del software va a la perfección debido a que el procesador integrado es bastante potente; dispose de 2 Go de RAM ; y, como no, ofrece conectividad avanzada como por ejemplo Wifi pour accéder à Internet o HDMI.

Con todo lo que hemos indicado y teniendo en cuenta que este es un dispositivo que tiene batería interna que permite un tiempo de uso que llega a las cuatro horas, seguro que te plantas seriamente su compra teniendo en cuenta el buen descuento existente y unas prestaciones que son bastante convaincantes.