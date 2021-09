Mini-Quake est là et il est plus petit qu’un JPG

Ouais, c’est plus petit que cette image aussi. Capture d’écran : Dominic Szablewski / Kotaku

Les jeux d’aujourd’hui sont énormes, occupant des dizaines de gigaoctets. Certains jeux récents plus gros, comme Call of Duty Black Ops Cold War, ont craqué 250 Go au total. C’est trop gros. Mais un nouveau mini-shooter gratuit sorti aujourd’hui, Q1K3, est génial et n’a besoin que de 13 Ko de JavaScript. Cela fait également partie d’un concours dédié aux développeurs qui créent des jeux plus petits appelés Js13KGames.

Q1K3 a été développé en un mois par Dominic Szablewski, également connu sous le nom de Phoboslab sur Twitter. C’est un hommage direct au Quake original, avec deux niveaux fortement inspirés des E1M1 et E1M3 de Quake. Il comprend également trois armes, cinq types d’ennemis, plusieurs effets sonores, un éclairage dynamique et une musique personnalisée. Tout cela tient dans un package JavaScript de 13 Ko et peut être exécuté dans votre navigateur. Cliquez ici et vous jouerez à Q1K3 en quelques secondes. Épicé !

Bien qu’il puisse être petit, Q1K3 joue vite et se sent bien. Bien sûr, ces types de “tireurs rétro” sont plus courants aujourd’hui, mais cela ne diminue en rien la qualité du Q1K3. Cela semble également plus «rétro» compte tenu des contraintes sous lesquelles ce jeu a été développé. De plus, les chiens du jeu ressemblent plus à des monstres polygonaux étrangement charnus qu’à des chiots. Je les aime et les crains énormément.

Sur le compte Twitter de Szablewski, vous pouvez voir comment il a développé Q1K3 et a tout intégré dans un package aussi serré. Les niveaux ont été construits à l’aide de TrenchBroom, un outil de cartographie Quake populaire utilisé pour créer des niveaux personnalisés pour les jeux Quake-engine. Pour aider à faire ce mini-FPS, il a également créé un outil qui lui a permis de créer plus facilement de minuscules textures. Il a publié cet outil gratuitement pour que tout le monde puisse le télécharger et l’utiliser, bien qu’il prévienne que c’est un peu “rapide et sale”.

Q1K3 a été développé pour le concours Js13KGames. Lancé en 2012, le concours met les développeurs au défi de créer de petits jeux de 13 Ko ou moins à l’aide de JavaScript. Vous pouvez consulter toutes les candidatures 2021 sur le site officiel du concours. Et vous pouvez également jouer toutes les entrées passées. Le thème de cette année était l’espace. Les gagnants peuvent repartir avec de l’argent, des récompenses numériques, des t-shirts et d’autres cadeaux. Le concours s’est terminé aujourd’hui à la date parfaite du 13 septembre.

S’il est vrai que Q1K3 et les autres jeux présentés dans ce concours pourraient ne pas être aussi gros ou impressionnants graphiquement que les jeux plus récents qui occupent 200 Go ou plus d’espace, c’est un bon rappel qu’un bon jeu amusant n’a pas besoin d’être énorme . Même quelque chose d’aussi petit qu’une douzaine de kilo-octets peut procurer du plaisir. Je veux dire, Super Mario Bros. sur NES ne faisait que 32 Ko et j’ai entendu dire que beaucoup de gens aimaient ce jeu !