MiniDoge crée une série de jeux unique pour iOS et Android | Invezz

MiniDoge Crush, la dernière offre de MiniDoge, s’adresse à tous ceux qui en voulaient plus après avoir téléchargé MiniPets. Cette série unique de jeux pour IOS et Android était un croisement entre Decentraland (MANA / USD) et Tamagotchi, récompensant les joueurs sur la base d’un engagement quotidien. Voici ce qu’Invezz a appris du communiqué de presse MiniDoge.

MiniDoge Crush disponible pour iOS et Android

MiniDoge Crush est disponible pour les utilisateurs Android sur le Google Play Store et pour iOS sur l’Apple Store. Avec MiniDoge, il s’agit d’une marque déposée ou d’une marque commerciale de MiniDoge aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Objets de collection NFT dans le futur

Les joueurs de MiniPets pouvaient créer autant d’animaux qu’ils le souhaitaient. Chaque animal de compagnie avait un caractère unique, mais ils ont tous commencé dans un refuge pour animaux et se sont développés à partir de là. Finalement, ils ont été adoptés et sont devenus des animaux de compagnie adultes. Tous les animaux vivaient dans DOGEWorld et pouvaient gagner des jetons MiniDOGE en obtenant des emplois ou en accomplissant des tâches. Les animaux de compagnie pouvaient développer des compétences et des attributs ou acheter des vêtements et d’autres améliorations à mesure que le nombre de jetons qu’ils avaient augmenté.

Avec DevTeamSix, les joueurs pourront non seulement développer leurs animaux de compagnie, mais aussi les vendre en tant que NFT à collectionner. Le nouveau propriétaire peut l’utiliser pour jouer et continuer à gagner des jetons dans le jeu MiniPets. Les joueurs pouvaient acheter des voitures, des terrains et construire des propriétés, ce qui était considéré comme l’une des parties les plus excitantes du jeu. Chaque actif détenu dans MiniPets a contribué à améliorer la valeur de chaque animal si le propriétaire choisissait de les vendre en tant que NFT sur le marché.

« Les jetons MiniDOGE seront également disponibles à l’achat grâce à notre partenariat avec Shopify et d’autres marchands du monde entier en tant que moyen de paiement pour les produits vendus en ligne », a déclaré DevTeamSix.

Les noms de sociétés et de produits réels mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

