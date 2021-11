Minima accélère vers le réseau principal, avec plus de la moitié du nombre total de nœuds de Bitcoin

ZUG, Suisse, 15 novembre 2021,

— Minima, le protocole entièrement décentralisé conçu pour les appareils mobiles, a franchi le cap des 7 000 nœuds complets, répartis dans le monde entier, dans plus de 100 pays.

En conséquence, le réseau complètement décentralisé de Minima compte désormais plus de la moitié du nombre de nœuds complet de Bitcoin, qui s’élève actuellement à environ 11 800 nœuds. Avec la récente croissance de l’adoption du réseau, Minima prévoit de lancer son réseau principal en 2022.

Le tout nouveau mécanisme de consensus de Minima, connu sous le nom de preuve de travail transactionnelle, permet à tous les utilisateurs d’exécuter un nœud complet sur leur appareil mobile, à la fois en tant que validateur et producteur de blocs de la chaîne, afin de garantir que tout le monde est impliqué dans la résistance à la censure de le réseau. Cela contraste avec les « nœuds complets » de Bitcoin, qui ne font que valider sa chaîne et ne jouent donc aucun rôle dans la résistance à la censure.

Avec une conception aussi innovante, Minima vise à devenir le protocole le plus décentralisé, immuable et évolutif du marché et, ce faisant, permettre aux développeurs de créer des applications véritablement décentralisées, pour un nombre croissant d’utilisateurs dans une vaste gamme de cas d’utilisation potentiels. .

Étant donné que le réseau Minima est entièrement détenu et exploité par la communauté, la consommation d’énergie utilisée pour sécuriser son réseau sera décentralisée entre beaucoup plus de participants au réseau que toute autre blockchain. Cela signifie que les utilisateurs peuvent choisir de s’approvisionner en énergie de manière plus durable, car le coût de cette opération est négligeable par rapport aux opérations minières centralisées.

Grâce au programme d’incitation Minima, les utilisateurs peuvent commencer à gagner des récompenses immédiatement en téléchargeant l’application Minima sur un mobile Android ou en exécutant Minima sur leur PC, Mac ou Linux. Quiconque souhaite gagner des pièces Minima supplémentaires peut également participer en tant que testeur pour l’application ou créer une application décentralisée pour l’écosystème. Le programme incitatif Minima peut être rejoint en s’inscrivant sur la liste d’attente.

« Minima pense que tout le monde devrait pouvoir exécuter un nœud complet, afin de garantir que le réseau reste complètement décentralisé, maintenant et à l’avenir. Pour cette raison, je suis ravi d’annoncer aujourd’hui 7 000 nœuds complets, la première étape majeure de notre cheminement vers un million de nœuds », a déclaré Hugo Feiler, PDG de Minima. « Nous sommes reconnaissants envers notre communauté des premiers utilisateurs et testeurs, qui font de notre lancement Mainnet en 2022 une réalité. »

Minima a été fondée à Londres en 2018. Elle a créé un protocole blockchain ultra-léger qui s’adapte à un appareil mobile ou IoT, permettant à chaque utilisateur d’exécuter un nœud de construction et de validation complet. En adoptant cette approche, Minima a créé la possibilité d’exploiter un réseau complètement décentralisé, évolutif et inclusif, tout en restant sécurisé et résilient.

