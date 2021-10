Minima clôture un tour de table de série A de 6,5 millions de dollars

Minima, un protocole conçu pour fonctionner sur les smartphones, a levé 6,5 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan tels que GSR, DEX Ventures et AGE Crypto dans le cadre d’un tour de table de série A, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Ces investissements seront essentiels au lancement du réseau principal de Minima en 2022.

Chaque utilisateur : un nœud complet

L’apport novateur du protocole réside dans la possibilité de convertir chacun des utilisateurs en un nœud complet. Minima utilise une variante du mécanisme de consensus Proof of Work qui nécessite une puissance de calcul minimale. En conséquence, il peut entièrement fonctionner sur les appareils IoT et les téléphones mobiles.

Prise en charge native des transferts de jetons et des contrats intelligents

Conçu pour être le protocole le plus décentralisé, immuable et évolutif du marché, Minima permet aux utilisateurs de sécuriser leur blockchain de manière plus décentralisée et durable.

Le protocole fournit une prise en charge native des transferts de jetons et des contrats intelligents et commencera par une solution de couche 2 connectée à la blockchain de la couche de base car il est très difficile, voire impossible, de passer à l’échelle de la couche 1 seule.

Hugo Feiler, PDG de Minima, a déclaré :

Nous sommes heureux d’annoncer cette levée de fonds de série A sursouscrite. Notre mission est de créer une blockchain que personne ne contrôle et que tout le monde possède, la rendant complètement décentralisée. Cette levée de fonds nous permettra d’apporter les ressources dont nous avons besoin pour lancer le Minima Mainnet à la mi-2022.

Vinny Lingham, l’un des principaux investisseurs du tour de table, a ajouté :

J’aime soutenir les fondateurs qui pensent différemment, et je pense que Minima le fait. Je considère la décentralisation comme la pierre angulaire de l’avenir de l’échange d’informations et de valeurs, et mon investissement dans Minima est un investissement dans la prochaine génération de connectivité et permet différents cas d’utilisation de la technologie blockchain. À mon avis, permettre à chacun d’exécuter facilement son propre nœud sans l’intervention de tiers mettra littéralement la technologie blockchain entre les mains de tous.

Jusqu’à présent, Minima a lancé plus de 5000 nœuds dans près de 100 pays. Le programme d’incitation Minima permet aux utilisateurs de gagner des pièces en exécutant Minima sur PC, Mac ou Linux ou en téléchargeant l’application Minima sur leurs téléphones Android. Ils peuvent également gagner des pièces minimales en participant en tant que testeurs. Il y a une liste d’attente pour rejoindre le programme incitatif minimum.

Le post Minima clôture un tour de table de 6,5 millions de dollars de série A apparu en premier sur Invezz.