Minimum historique pour le scooter low cost de Xiaomi: il est en vente pour seulement 259 euros | Moteur

Si vous envisagez d’acheter un scooter électrique, les options ne manquent pas, même si ce sont les modèles Xiaomi qui triomphent en Espagne. L’un d’eux est particulièrement abordable en ce moment.

De plus en plus de scooters électriques circulent dans nos villes, et cette nouvelle forme de mobilité est venue pour durer. Vous envisagez peut-être d’en obtenir un, bien que tous les modèles ne soient pas identiques ou ne coûtent pas le même prix.

Le modèle “standard” de Xiaomi, celui que vous avez probablement vu des dizaines de fois, est au prix de 449 euros. Cependant, il existe un autre scooter électrique beaucoup moins cher: le Xiaomi Mi Electric Scooter Essential que vous pouvez acheter pour seulement 259 euros sur Ebay.

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il a une autonomie de 20 km avec une vitesse maximale de 25 km / h.

Offres Ebay livraison gratuite depuis l’Espagne et garantie de deux ans, comme l’exige la loi pour les produits vendus dans notre pays. C’est un scooter tout neuf, neuf et scellé.

En seulement 2-3 jours, vous aurez votre commande chez vous sans autre complication, un service similaire à celui d’autres magasins comme Amazon.

Il va sans dire qu’il y a de nombreux problèmes à évaluer avant d’acheter un scooter électrique, comme l’autonomie, la puissance ou la vitesse maximale.

20 km d’autonomie et jusqu’à 20 km / h de vitesse

La différence la plus nette entre le modèle Essential et ses supérieurs est l’autonomie, car dans ce cas elle ne dépasse pas 20 km, un peu moins que d’habitude, bien que suffisant pour aller au travail, chargez votre scooter là-bas puis rentrez chez vous sans problème.

Bien sûr, il n’offre pas toujours les 20 km car c’est un chiffre maximum. Selon la vitesse à laquelle vous roulez (jusqu’à 20 km / h) ou les pentes à franchir, ce chiffre peut baisser un peu.

Pour les 259 euros qu’il coûte, c’est un bon moyen de se lancer dans le monde des scooters électriques, qui progressera sûrement en performances et en prix au cours des prochaines années.

Si vous envisagez d’acheter un scooter électrique d’occasion, nous vous donnons quelques informations et conseils dont vous devez tenir compte au préalable.

Un bon moyen de se déplacer, même si cela dépend de la ville

Toutes les villes n’ont pas embrassé l’arrivée des scooters électriques de la même manière, et c’est que l’intensité du trafic et le manque d’infrastructures adéquates pèsent sur leur décollage dans certaines capitales.

Dans d’autres, il est courant d’en voir des dizaines dans chaque rue, ainsi que des vélos de toutes sortes.

En tout cas, si vous osez circuler avec eux et que l’autonomie est adéquate, pour 259 euros la version Essential de Xiaomi est un investissement plus que digne.

