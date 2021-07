Ministère de la Coopération : le poids financier des coopératives vu derrière la demande du Centre pour un plus grand contrôle

Il existe environ 8,5 lakh de coopératives dans le pays avec environ 38 crore de membres. Parmi celles-ci, 1 539 sont des banques coopératives urbaines (UCB) et 97 006 des banques rurales avec une taille d’actifs combinée allant jusqu’à Rs 17-18 lakh crore, a déclaré une source officielle à FE.

D’une petite aile du ministère de l’Agriculture avec moins d’une douzaine d’employés dans un coin quelconque de Krishi Bhawan, le département de la coopération s’est transformé la semaine dernière en un ministère à part entière, avec Amit Shah à sa tête, est considéré comme ayant non seulement mais des ramifications économiques.

Ces banques coopératives, tant urbaines que rurales, représentent une part extrêmement importante des finances du secteur coopératif. Alors que beaucoup d’entre eux manquent de capitaux et sont criblés de problèmes de gestion, le secteur bancaire coopératif, dans son ensemble, conserve encore une grande influence financière et politique sur les électeurs au niveau local critique. Dans ce contexte, la tentative du Centre de réglementer les politiques régissant les coopératives par l’intermédiaire du nouveau ministère prend tout son sens.

Certaines des grandes UCB sont riches en liquidités, ce qui en fait une puissante force financière. La base de dépôts des UCB s’élevait à Rs 5 lakh crore en mars 2020 (les dépôts constituent environ 90% de la base de ressources des coopératives). Leur portefeuille de prêts atteignait Rs 3 lakh crore à la fin de l’exercice 20, constituant une part importante des flux de crédit dans l’ensemble du secteur coopératif, principalement à l’agriculture.

De même, les réserves de liquidités des UCB ont augmenté de 7,9% sur un an pour atteindre 5 812 crores de Rs au cours de l’exercice 20 et les soldes avec les banques ont augmenté de 8,6% pour atteindre 66 212 crores de Rs. Leurs investissements s’élevaient à Rs 1,62 lakh crore au cours de l’exercice 20, dont 60% dans des titres du gouvernement central et 27% dans des papiers du gouvernement de l’État. La taille de leurs actifs s’élevait à Rs 6,2 lakh crore en mars 2020.

Une fois que les données financières des banques coopératives rurales sont incluses, la taille des actifs connaît un bond substantiel. Ces coopératives rurales représentent 65% de la taille totale des actifs de toutes les banques coopératives réunies, selon une évaluation de la RBI.

Compte tenu des prouesses financières de bon nombre de coopératives et du grand nombre de leurs membres, les partis politiques qui exercent un contrôle considérable sur elles ont potentiellement un avantage significatif sur les autres en période d’élections. Par exemple, le Congrès et le PCN ont une influence énorme sur eux au Maharashtra, le BJP au Gujarat et les partis de gauche au Kerala.

Pas étonnant que les partis d’opposition aient qualifié la décision de séparer le ministère de la Coopération du ministère de l’Agriculture de « méfait politique » et d’attaque contre la structure fédérale du pays. Les coopératives, étant un sujet d’État (le rôle du gouvernement de l’Union est principalement limité aux sociétés coopératives multi-étatiques), devraient être supervisées par les États et le nouveau ministère ne doit pas être utilisé pour usurper leur pouvoir ou freiner leur innovation, ils dire.

Par exemple, pour financer les activités de développement et faciliter les flux de crédit aux agriculteurs, le Kerala a formé la Kerala Cooperative Bank (KCB) (sous le nom de Kerala Bank) en fusionnant les banques coopératives de district. La KCB est aujourd’hui la plus grande banque coopérative du pays avec pas moins de 820 succursales. Le ministère de la Coopération de l’État répertorie jusqu’à 11 892 sociétés coopératives qui fonctionnent dans tous les secteurs, notamment l’agriculture, les produits laitiers, l’industrie et les services tels que la banque et l’hôtellerie.

Plus important encore, de nombreuses coopératives, grâce à leur structure opaque et à de graves problèmes de gouvernance, seraient utilisées pour canaliser de l’argent noir. La crise de la Punjab Maharashtra Co-operative (PMC) Bank et d’autres ces dernières années en témoigne.

Bien sûr, le gouvernement a modifié l’année dernière la loi sur la réglementation bancaire pour soumettre les banques coopératives urbaines et multi-étatiques à la réglementation RBI. Bien que cette décision vise à protéger les intérêts des déposants et à mieux contrôler les affaires de ces banques coopératives, étant donné l’énormité de la tâche, une surveillance et une réglementation strictes mettront un certain temps à évoluer vers les normes souhaitées. De plus, le champ d’application de la réglementation RBI est limité aux seuls prestataires de services bancaires et ne couvre pas l’ensemble de l’univers des coopératives.

Selon la notification publiée par le gouvernement, le nouveau ministère s’occupera de la politique générale dans le domaine de la coopération tandis que d’autres ministères concernés seront responsables des coopératives dans leurs domaines respectifs. Par exemple, IFFCO continuera d’être guidé par les politiques du ministère des engrais et la Fédération coopérative de commercialisation du lait du Gujarat (Amul) par le ministère des produits laitiers. La coopérative agricole Nafed, qui s’occupe de l’approvisionnement en graines oléagineuses et en légumineuses, restera au ministère de l’Agriculture.

Ainsi, le nouveau ministère supervisera le registraire central des sociétés coopératives qui réglementent et régissent toutes les sociétés coopératives multi-états, une fonction qui était auparavant assurée par le ministère de l’Agriculture.

L’étape prend de l’importance car certaines des sociétés financières auraient été converties en coopératives multi-états pour échapper aux autorités de réglementation comme RBI et Sebi.

En décembre 2020, il y avait 1 469 sociétés coopératives multi-États enregistrées. Le Maharashtra était en tête du peloton des États avec 622 d’entre eux, suivi de Delhi (153), de l’Uttar Pradesh (149), du Tamil Nadu (124) et du Rajasthan (74).

Rejetant les critiques à l’égard de cette décision, les responsables gouvernementaux affirment que le secteur coopératif, très négligé, recevra désormais la part d’attention qui lui revient après la formation d’un ministère dédié et catalysera une approche de croissance ascendante. Cela renforcera le mouvement coopératif du pays et approfondira sa portée au niveau local, ajoutent-ils.

