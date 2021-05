Ministère de la vérité 2.0 | Newsbusters ⋆ .

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, envisagerait le développement d’outils qui aideraient les enfants américains à discerner la vérité des mensonges et à savoir quand ils sont nourris de « désinformation ».

Le Washington Times, qui a d’abord rapporté l’histoire, a déclaré qu’un porte-parole du département avait refusé de donner des détails, mais que davantage d’informations seraient révélées « dans les semaines à venir ».

Mayorkas voudra peut-être commencer par vérifier les faits de sa récente affirmation selon laquelle la frontière sud des États-Unis est «fermée». Il a fait cette déclaration lorsque des images de presse ont montré des vagues de personnes traversant la frontière. Les enfants devraient-ils le croire, ou leurs «yeux menteurs»?

Quelqu’un, quel que soit son parti politique ou sa conviction, devrait-il être à l’aise avec le fait que le gouvernement dise, en particulier aux enfants, ce qu’ils peuvent croire et en qui ils peuvent avoir confiance ? C’est ce que font les États totalitaires. Cela s’appelle de la propagande.

Nous sommes déjà inondés de politiquement correct, annulons la culture et le réveil. Les réseaux de télévision passent plus de temps à donner des opinions et des histoires biaisées à des points de vue particuliers qu’à ce qui ressemblait autrefois – sinon à du journalisme objectif – du moins à l’équité.

La liste des responsables gouvernementaux qui ont menti est longue et remonte aux fondateurs de la nation. Certains mensonges pourraient être défendus pour des raisons de sécurité nationale. D’autres ont été utilisés pour dissimuler des actes répréhensibles ou pour rehausser l’image de celui qui a menti.

Ces dernières années, nous rappelons le refus du président Clinton d’avoir des relations sexuelles avec Monica Lewinsky, l’affirmation du président Obama au sujet de son programme de soins de santé: «Si vous aimez votre médecin, vous pouvez garder votre médecin», du président George HW Bush, «Lisez mes lèvres, pas de nouveau impôts », les affirmations de l’administration George W. Bush selon lesquelles Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, les mensonges de Richard Nixon sur le Watergate, les mensonges racontés par Lyndon Johnson, les membres de son administration et les généraux sur la façon dont nous gagnions la guerre au Vietnam (Johnson avait promis lors de la campagne de 1964 de ne pas envoyer d’Américains se battre au Vietnam, un autre mensonge), et le PDG de RJ Reynolds a déclaré à un comité du Congrès en 1994 que «fumer la cigarette n’est pas plus« addictif »que le café, le thé ou les Twinkies.» Le Washington Post a rapporté en janvier qu’à la fin de son mandat, l’ancien président Trump «avait accumulé 30 573 contre-vérités au cours de sa présidence, soit en moyenne 21 déclarations erronées par jour».

Je pourrais continuer, mais vous gagnez le point.

George Orwell était prémonitoire lorsqu’il a écrit en «1984» à propos de Newspeak et du ministère de la Vérité. Nous avons déjà atteint le premier dans ce que nous sommes autorisés à dire ou à ne pas dire, de peur que nous ne soyons entachés de vilaines taches rhétoriques. Revisitons le ministère de la Vérité pour ceux qui n’ont pas lu le livre ou qui ont besoin d’un rappel.

Le ministère de la Vérité était lié à la novlangue en ce sens qu’il n’avait rien à voir avec la vérité, mais de la propagande sous un autre nom. Son travail consistait à falsifier les documents historiques de manière à s’aligner sur les politiques gouvernementales et sa version de ces événements. Il était également chargé de définir la vérité, ce qui entraînait parfois un « double langage » ou des contradictions, qui servaient les objectifs de l’État.

La vérité est devenue subjective et relative dans les temps modernes et est maintenant personnelle. Vous avez votre «vérité» et j’ai ma «vérité». Même quand ils se contredisent, cela n’a pas d’importance tant que nous nous sentons tous les deux bien.

Cette notion erronée a contribué à notre déclin culturel.

Essayez cette expérience si vous voulez voir jusqu’où nous nous sommes éloignés de la vérité objective. Accédez à n’importe quel site Web de définition populaire et tapez «vérité». Ils supposent que la vérité existe et peut être découverte.

La vérité est censée nous libérer, mais si nous ne pouvons pas la reconnaître ou la définir, nous serons en esclavage. Le secrétaire Mayorkas devrait relire le roman d’Orwell, puis abandonner tout projet d’endoctriner les écoliers.