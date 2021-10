Ministérielle de l’OMC : Subvention à la pêche et dérogation au brevet pour lutter contre le Covid devraient figurer en tête de l’agenda

Alors que les pourparlers sur les subventions à la pêche entrent dans une phase critique, l’Inde s’opposera probablement à toute initiative visant à mettre immédiatement fin aux subventions aux pêcheurs des pays en développement

La prochaine réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) examinera probablement une série de questions critiques, telles que les subventions à la pêche, les réformes de l’OMC, les programmes de marchés publics pour la sécurité alimentaire et la réponse de l’organisme multilatéral à la crise de Covid-19, y compris le sort des une proposition de dispense de brevet lancée par l’Inde et l’Afrique du Sud pour mieux lutter contre la pandémie, a déclaré mercredi une source officielle. La 12e conférence ministérielle de l’OMC se tiendra à Genève du 30 novembre au 3 décembre.

Alors que les pourparlers sur les subventions à la pêche entrent dans une phase critique, l’Inde s’opposera probablement à toute initiative visant à mettre immédiatement fin aux subventions aux pêcheurs des pays en développement. Au lieu de cela, il suggérera que les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière soient exemptés des interdictions de subvention à la surpêche pendant 25 ans, en tenant compte de leurs besoins de développement. Dans le même temps, les pays développés devraient supprimer leurs subventions à la pêche dans 25 ans.

New Delhi estime que les grands subventionneurs (pays développés) doivent assumer une plus grande responsabilité dans la réduction de leurs capacités de distribution et de pêche, conformément aux principes du « pollueur-payeur » et des « responsabilités communes mais différenciées ». La subvention à la pêche par habitant fournie par la plupart des pays en développement (y compris l’Inde) est minuscule par rapport aux pays de pêche avancés.

Alors que les économies développées, y compris les États-Unis et l’UE, ont préconisé que tous les pays suppriment les subventions à la pêche liées à la surcapacité et à la surpêche, les pays en développement ont cherché à être exemptés de telles restrictions pour protéger leurs petits pêcheurs. Des subventions massives, estimées entre 14 et 54 milliards de dollars par an dans le monde et accordées principalement par les grands pays de pêche, ont contribué à la surexploitation des stocks mondiaux de poissons, ont souligné les analystes.

Renonciation au brevet

De même, l’Inde poursuivra vigoureusement sa proposition, en demandant des dérogations aux brevets pour fabriquer des produits médicaux liés à Covid en suspendant temporairement certaines parties de l’accord mondial sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC). Bien que les membres de l’OMC aient convenu en juin d’entamer des négociations granulaires et textuelles pour la proposition de dispense de brevet, initiée par l’Inde et l’Afrique du Sud pour lutter contre Covid, peu de progrès ont encore été réalisés, principalement en raison de la forte résistance des économies développées comme l’UE.

La sécurité alimentaire

New Delhi fera également pression pour une solution permanente à la question des marchés publics pour la sécurité alimentaire sur laquelle il n’y avait pas d’accord lors de la conférence ministérielle de Buenos Aires en 2017. lors de la conférence ministérielle de l’OMC à Bali en 2013 (son statut permanent a été affirmé fin 2014), il s’est efforcé de faire en sorte que cette protection acquière un statut juridique afin que même si un pays membre renie sa promesse, le mécanisme de règlement des différends de l’OMC ne considérera pas son appel.