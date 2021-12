ministre malgache nage pendant 12h pour sauver sa vie après un crash – « Ce n’est pas mon heure de mourir » | Monde | Des nouvelles

Le ministre de la Police, Serge Gelle, faisait partie d’une équipe qui fouillait le côte nord-est du pays après le naufrage d’un cargo transportant illégalement 130 passagers, tuant au moins 19 personnes. Selon les responsables, 66 autres personnes sont portées disparues à la suite de cet incident.

M. Gelle a été récupéré sur une civière après avoir survécu à l’accident et nagé dans l’eau pendant des heures.

Il a déclaré à Sky News: « Ce n’est pas mon heure de mourir », après que les restes de l’hélicoptère aient été retrouvés plus tard au fond de l’océan.

Il a ajouté : « Je suis vivant, je suis arrivé sain et sauf à Mahambo et je suis reconnaissant à tous les pêcheurs et villageois de Mahambo, ainsi qu’au directeur de l’hôtel, M. Jason.

« J’ai nagé d’hier à 7h30 à aujourd’hui à 19h30. »

Le navire, le Francia, avait quitté la ville d’Antanambe aux premières heures de lundi avant de se diriger vers le sud.

Jean Edmond Randrianantenaina, directeur général de l’Agence des ports maritimes et fluviaux, a déclaré à Sky News qu’il était enregistré en tant que cargo et qu’il n’était donc pas autorisé à transporter des passagers et qu’Antanambe n’est pas un port officiel.

On pense qu’un trou dans la coque du navire l’a fait couler.

M. Randrianantenaina a déclaré à la publication : « D’après les informations que nous avons pu recueillir, de l’eau est entrée dans la salle des machines.

