Ministry abandonne un clip pour “désinformation” de l’album “Moral Hygiene”

Pionniers du métal industriel MINISTÈRE ont sorti le clip officiel de leur chanson “Désinformation”. Le morceau est tiré du 15e album studio du groupe, “Hygiène morale”, qui sort aujourd’hui (vendredi 1er octobre) via Records d’explosion nucléaire.

Dans une récente interview avec l’Australian’s Heavy, MINISTÈRE leader Al Jourgensen a déclaré à propos de la direction musicale du nouveau LP: “Les mêmes vieux trucs. Juste une progression du MINISTÈRE son qui a été affiné au cours des 30 dernières [or] 40 ans. Et je pense que nous en avons touché un bon cette fois. Il y en a quelques-uns que j’aimerais pouvoir retrouver, et il y en a quelques-uns pour lesquels je suis vraiment enthousiaste. Mais celui-ci est dans la catégorie « gung-ho ». Celui-ci a beaucoup de sens pour l’époque dans laquelle nous vivons.”

Quant aux thèmes lyriques abordés sur “Hygiène morale”, Jourgensen a déclaré: “Nous couvrons tout – de la pandémie actuelle au changement climatique en passant par le climat politique actuel. Et je ne parle pas tant des politiciens que de la montée des tendances fascistes partout dans le monde et dans divers pays. Et beaucoup de sujets de la vie comme ça.”

Le premier single de l’album, “Bon ennui”, a été libéré début juillet. La chanson, inspirée des manifestations de Black Lives Matter 2020 et du travail militant du défunt membre du Congrès John lewis, était accompagné d’une vidéo qui comprend un échantillon des manifestations de l’année dernière à Los Angeles, capturé par Jourgensen et son partenaire Liz Walton. “Hygiène morale” comprend également la version précédente “Niveau d’alerte” qui a sonné l’alarme sur notre dissonance collective envers la pandémie, le changement climatique et l’homme anciennement à la Maison Blanche, renforcée par la question primordiale de la chanson posée aux auditeurs: “À quel point êtes-vous concerné?” Le nouvel album ajoute également une perspective aux innombrables vies qui ont été tragiquement perdues à cause de la pandémie de COVID-19 sur la piste obsédante “Le nombre de morts” tandis que “Désinformation” décrit la volonté trop fréquente de tout accepter – même les faussetés – comme un fait.

Parmi les autres joyaux musicaux de la sortie, citons une collaboration avec Gelée Biafra (Jourgensenla cohorte de dans le projet parallèle SAINDOUX) au “Le sabotage, c’est le sexe” et une approche unique LES STOOGES‘ “Rechercher et détruire” qui met en vedette un virtuose de la guitare Billy Morrison (BILLY IDOLE, MACHINES ROYALES).

“Hygiène morale” a été enregistré avec l’ingénieur Michel Rozon (également derrière les planches sur “AmeriKKKant”) à Studio pour chiens Scheisse, JourgensenLe home studio et le laboratoire de création auto-construits de . Comme pour tout MINISTÈRE albums, toutes les chansons sont écrites et interprétées par Jourgensen. Des contributions supplémentaires proviennent de Morrison, César Soto (HOMME LE MUET), Jean Bechdel (TUER JOKE, FEAR FACTORY), Roy Mayorga (STONE SOUR, SOULFLY, NAUSEE), Paul D’Amour (OUTIL, FEERSUM ENNJIN), Prince d’Arabie (NWA), Gelée Biafra (DEAD KENNEDYS) et joueur de sitar Éclat.

“Hygiène morale” est disponible en format CD, vinyle et téléchargement numérique.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).