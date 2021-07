Ministry partage le single « Unity Mix » de « Good Trouble » avec le prince arabe de NWA

Le décès du défunt membre du Congrès John lewis le 17 juillet 2020 a eu un impact profond sur MINISTÈRE créateur Al Jourgensen et inspiré la nouvelle chanson “Bon ennui”, un terme souvent associé au travail d’activiste social tout au long de la vie du défunt membre du Congrès qui était monumental dans le mouvement des droits civiques.

Aujourd’hui, en l’honneur d’un an depuis Lewispasse, MINISTÈRE partage le nouveau “Unity Mix” de la chanson qui présente NWA‘s Prince d’Arabie et guitariste César Soto. Cette version inédite est destinée à combler le fossé entre le noir et le blanc et à être un appel aux armes unificateur pour continuer à se battre pour ce qui est juste.

Dit Jourgensen de l’intention derrière la chanson : « Si vous regardez la proclamation d’émancipation de 1863 et la loi sur les droits de vote de 1965, il a fallu 100 ans pour rendre illégales les lois non écrites de Jim Crow sur la ségrégation. ces questions à nouveau au premier plan de la conscience.Voyant les mouvements populaires surgir en 2020 et se poursuivre aujourd’hui, couplés avec l’héritage et la perte de John lewis, j’ai pensé qu’il était temps de mettre une voix là-dessus. Les êtres humains méritent le droit d’être des êtres humains et voir cette énorme vague de fond se battre pour l’égalité des droits a inspiré cette chanson.”

Prince d’Arabie ajoute : « Travailler avec Al est toujours une explosion, mais cette chanson est spéciale car le message puissant doit être magnifié et diffusé à travers le monde. Juste pour lire les mots de John lewis en vidéo sera quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. Merci, Al, pour m’avoir permis de bénir cette chanson.”

De manière à dit aussi : “Tous les riffs que vous entendez dans ‘Bon ennui’ ont été inspirés par une reconnexion que j’ai eue non seulement avec moi-même, mais une reconnexion avec l’univers par la sobriété. Mélangez cela avec un pays qui s’effondrait pendant une pandémie et un home studio, et vous avez une formule gagnante et des riffs sans fin. La chanson signifie vraiment beaucoup pour moi et je peux m’y connecter parce que je suis le produit de l’inégalité raciale. Étant latino, j’ai fait face au racisme et je fais toujours face au racisme, donc j’ai un lien fort avec la chanson.”

Le spécial “Unity Mix” de “Bon ennui” est uniquement disponible pour regarder/partager sur MINISTÈREsur les réseaux sociaux et n’apparaîtra pas sur les prochains concerts du groupe “Hygiène morale” Libération. Il se veut uniquement un hommage au travail, à l’héritage et aux paroles de John lewis.

“Hygiène morale” sera disponible le 1er octobre via Records d’explosion nucléaire. Contenant certains de MINISTÈREle matériel le plus fort et le plus inspiré à ce jour, la suite en 10 pistes de 2018 “AmeriKKKant” est JourgensenManifeste sociétal et plaidoyer pour que la civilisation revienne à un ensemble de normes qui soient à la hauteur et embrassent notre humanité.

“Hygiène morale” comprend également la version précédente “Niveau d’alerte” qui a sonné l’alarme sur notre dissonance collective envers la pandémie, le changement climatique et l’ancien homme de la Maison Blanche, renforcée par la question primordiale de la chanson posée aux auditeurs: “À quel point êtes-vous concerné?”

Le nouvel album ajoute également une perspective aux innombrables vies qui ont été tragiquement perdues à cause de la pandémie de COVID-19 sur la piste obsédante “Le nombre de morts” tandis que “Désinformation” décrit la volonté trop fréquente de tout accepter – même les faussetés – comme un fait.

Parmi les autres joyaux musicaux de la prochaine sortie, citons une collaboration avec Gelée Biafra (Jourgensenla cohorte de dans le projet parallèle SAINDOUX) au “Le sabotage, c’est le sexe” et une approche unique LES STOOGES‘ “Rechercher et détruire” qui met en vedette un virtuose de la guitare Billy Morrison (BILLY IDOLE, MACHINES ROYALES). Morrison est également fortement présenté sur un certain nombre de chansons de l’album.

“Hygiène morale” a été enregistré avec l’ingénieur Michel Rozon (également derrière les planches sur “AmeriKKKant”) à Studio pour chiens Scheisse, JourgensenLe home studio et le laboratoire créatif auto-construits de . Comme pour tout MINISTÈRE albums, toutes les chansons sont écrites et interprétées par Jourgensen. Des contributions supplémentaires proviennent de Morrison, César Soto (HOMME LE MUET), Jean Bechdel (KILLING BLAGUE, FEAR FACTORY), Roy Mayorga (STONE SOUR, SOULFLY, NAUSEE), Paul D’Amour (OUTIL, FEERSUM ENNJIN), Prince d’Arabie (NWA), Gelée Biafra (DEAD KENNEDYS) et joueur de sitar Éclat.

“Hygiène morale” sera disponible en format CD, vinyle et téléchargement numérique.

Né en 1981 à Chicago, MINISTÈRE a été le projet passion de toute une vie de Jourgensen, considéré comme le pionnier de la musique industrielle. A ses débuts, MINISTÈRE était identifiable par son matériel synth-pop lourd en ligne avec les nouveaux sons et technologies qui se développaient dans les années 80. MINISTÈREla sortie de a commencé avec quatre singles de 12 pouces sur Cire Trax ! Records en 1981 avant le premier LP, “Avec sympathie”, en 1983 via Archives d’Arista. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, MINISTÈRE, développant rapidement un son plus dur et plus stylisé pour lequel le groupe est rapidement devenu tristement célèbre sur des albums fondateurs “Tic” (1986), “Le pays du viol et du miel” (1988), et “L’esprit est une chose terrible à goûter” (1989). Avec la sortie de « Psaume 69 : la voie pour réussir et la voie pour sucer des œufs » (1992), MINISTÈRE a atteint un niveau record dans le domaine musical grand public et a reçu son premier Grammy nomination. Au total, MINISTÈRE a été nominé pour un Grammy Award six fois. Huit autres albums suivront avant une pause indéfinie en 2013, pour être à nouveau déniché en 2018 avec “AmeriKKKant”, continuant à réfléchir Jourgensensur l’état effrayant de la société et de la politique.