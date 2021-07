Pionniers du métal industriel MINISTÈRE sortira son 15e album studio, “Hygiène morale”, le 1er octobre via Records d’explosion nucléaire.

Contenant certains de MINISTÈREle matériel le plus fort et le plus inspiré à ce jour, la suite en 10 pistes de 2018 “AmeriKKKant” est le leader Al JourgensenManifeste sociétal et plaidoyer pour que la civilisation revienne à un ensemble de normes qui soient à la hauteur et embrassent notre humanité.

Dit Jourgensen: “Ce qui est bien avec le fait de prendre littéralement un an de toute activité sociale ou de tournée, c’est que vous pouvez vraiment vous asseoir et avoir un aperçu des choses telles qu’elles se produisent, au lieu d’être pris dans le moment présent. avec la façon dont nous avons géré plusieurs crises publiques – de la pandémie à l’injustice raciale à qui nous votons pour diriger notre pays – est que les temps changent et que la société doit changer pour s’éloigner de l’idée qui nous a imprégné de prendre soin de vous , fuck tout le reste. Maintenant plus que jamais nous avons besoin d’hygiène morale. Cela m’a consumé pendant que j’écrivais cet album. Ce n’est pas un terme pieux. C’est ce à quoi nous devons revenir pour fonctionner comme l’espèce humaine sur cette planète. Et je Je suis fier d’avoir eu de si bons invités sur cet album pour aider à cimenter ce message comme Billy Morrison, Gelée Biafra et Prince d’Arabie.”

Parallèlement à l’annonce de l’album d’aujourd’hui, le morceau “Bon ennui” est sorti. La chanson, inspirée des manifestations de Black Lives Matter 2020 et du travail militant du défunt membre du Congrès John lewis, est accompagné d’une nouvelle vidéo qui comprend des extraits des manifestations de l’année dernière à Los Angeles, capturés par Jourgensen et son partenaire Liz Walton.

“Hygiène morale” comprend également la version précédente “Niveau d’alerte” qui a sonné l’alarme sur notre dissonance collective envers la pandémie, le changement climatique et l’ancien homme de la Maison Blanche, renforcée par la question primordiale de la chanson posée aux auditeurs: “À quel point êtes-vous concerné?”

Le nouvel album ajoute également une perspective aux innombrables vies qui ont été tragiquement perdues à cause de la pandémie de COVID-19 sur la piste obsédante “Le nombre de morts” tandis que “Désinformation” décrit la volonté trop fréquente de tout accepter – même les faussetés – comme un fait.

Parmi les autres joyaux musicaux de la prochaine sortie, citons une collaboration avec Gelée Biafra (Jourgensenla cohorte de dans le projet parallèle SAINDOUX) au “Le sabotage, c’est le sexe” et une approche unique LES STOOGES‘ “Rechercher et détruire” qui met en vedette un virtuose de la guitare Billy Morrison (BILLY IDOLE, MACHINES ROYALES). Morrison est également fortement présenté sur un certain nombre de chansons de l’album.

“Hygiène morale” a été enregistré avec l’ingénieur Michel Rozon (également derrière les planches sur “AmeriKKKant”) à Studio pour chiens Scheisse, JourgensenLe home studio et le laboratoire créatif auto-construits de . Comme pour tout MINISTÈRE albums, toutes les chansons sont écrites et interprétées par Jourgensen. Des contributions supplémentaires proviennent de Morrison, César Soto (HOMME LE MUET), Jean Bechdel (KILLING BLAGUE, FEAR FACTORY), Roy Mayorga (STONE SOUR, SOULFLY, NAUSEE), Paul D’Amour (OUTIL, FEERSUM ENNJIN), Prince d’Arabie (NWA), Gelée Biafra (DEAD KENNEDYS) et joueur de sitar Éclat.

“Hygiène morale” sera disponible en format CD, vinyle et téléchargement numérique.

“Hygiène morale” liste des pistes :

01. Niveau d’alerte



02. Bon problème



03. Le sabotage, c’est du sexe



04. Désinformation



05. Rechercher et détruire



06. Crois-moi



07. Système cassé



08. Nous résisterons



09. Nombre de morts



dix. Chanson TV n°6 (Right Around The Corner Mix)

Né en 1981 à Chicago, MINISTÈRE a été le projet passion de toute une vie de Jourgensen, considéré comme le pionnier de la musique industrielle. A ses débuts, MINISTÈRE était identifiable par son matériel synth-pop lourd en ligne avec les nouveaux sons et technologies qui se développaient dans les années 80. MINISTÈREla sortie de a commencé avec quatre singles de 12 pouces sur Cire Trax ! Records en 1981 avant le premier LP, “Avec sympathie”, en 1983 via Archives d’Arista. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait, MINISTÈRE, développant rapidement un son plus dur et plus stylisé pour lequel le groupe est rapidement devenu tristement célèbre sur des albums fondateurs “Tic” (1986), “Le pays du viol et du miel” (1988), et “L’esprit est une chose terrible à goûter” (1989). Avec la sortie de « Psaume 69 : la voie pour réussir et la voie pour sucer des œufs » (1992), MINISTÈRE a atteint un niveau record dans le domaine musical grand public et a reçu son premier Grammy nomination. Au total, MINISTÈRE a été nominé pour un Grammy Award six fois. Huit autres albums suivront avant une pause indéfinie en 2013, pour être à nouveau déniché en 2018 avec “AmeriKKKant”, continuant à réfléchir Jourgensensur l’état effrayant de la société et de la politique.

