Minix Zero Smartwatch : Une montre avec une longue autonomie

L’une des plus grandes préoccupations pour quiconque achète une nouvelle montre intelligente est la durée de vie de la batterie, et à juste titre. Certaines des meilleures montres connectées du marché utilisent tellement d’énergie qu’elles ne font que passer la journée avec une seule charge. La vérité sur les montres intelligentes et la durée de vie de la batterie est simple. Plus votre montre a de fonctionnalités et plus elle ressemble et fonctionne comme un smartphone, plus elle consomme d’énergie.

Croyez-moi, vous ne trouverez pas de tels problèmes avec le Minix Zero, un bracelet élégant et tendance qui offre une longue durée de vie de la batterie jusqu’à deux semaines pour les utilisateurs quotidiens. Au prix de Rs 3 899 et disponible en quatre options de couleurs, Minix Zero a un design élégant et flexible qui peut s’adapter à n’importe quel poignet, ce qui permet aux utilisateurs de le porter confortablement toute la journée. Il contient des données sur les activités de soins de santé et les sports grand public, notamment la course, la marche, le cyclisme, la natation, le saut à la corde, le basket-ball, le badminton et le football.

La première chose qui vous séduira à propos de Minix Zero est son design élégant et son affichage sans bordure. L’élégant portable est doté d’une technologie de pointe et d’une longue durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu’à deux semaines pour les utilisateurs quotidiens.

Avec des capacités améliorées, la nouvelle montre connectée de Minix est élégante à voir. Il est léger avec une largeur de 8 mm et délibérément conçu pour les utilisateurs soucieux de leur santé. La smartwatch dispose d’une myriade de fonctionnalités de suivi de la santé, notamment le suivi de la santé des femmes, l’indice de vitalité personnel, la surveillance de la pression, l’entraînement respiratoire et le rythme de sommeil. En tant que montre grand public pour les activités de suivi et de fitness, il surveille également la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, la pression artérielle qui ont été à l’honneur au milieu de la pandémie de Covid-19. Son aspect multifonctionnel nivelle ses performances globales pour surveiller la santé et partager les données pertinentes.

La montre connectée Zero propose huit modes sportifs professionnels qui facilitent les activités de fitness. Le tracker complet de sports et d’exercices de la montre surveille les mesures pour la course, la marche, le cyclisme, la natation, le saut à la corde, le basket-ball, le badminton et le football. C’est un ajustement parfait conçu pour les modes de vie modernes et actifs des utilisateurs qui les aident à atteindre leurs objectifs de fitness. Minix a ajouté un écran HD sans bordure de 1,7 pouces à la nouvelle smartwatch. Il a une longue durée de vie de la batterie qui dure jusqu’à deux semaines.

Prix ​​public estimé : Rs 3 899

