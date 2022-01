Minka Kelly partage une photo avec Trevor Noah du voyage en Afrique du Sud

Un peu de soleil et du temps à l’étranger font du bien à Minka Kelly et Trevor Noah.

Le couple normalement privé s’est récemment envolé pour l’Afrique du Sud natale du comédien pour une escapade de vacances, avec Kelly partageant une nouvelle photo du voyage sur Instagram dimanche.

« Faites un voyage en Afrique du Sud. Trouvez des amis comme ceux-ci. Passez les vacances d’une vie. Merci, Mzansi », l’actrice, 41 ans, a sous-titré une photo d’elle-même et de l’animatrice de « The Daily Show », 37 ans, avec un groupe de copains.

La publication intervient une semaine après que Noah a partagé une photo alors qu’il était au Cap avec l’actrice de « Just Go With It », tout en célébrant l’anniversaire de son amie de longue date Xolisa Dyeshana.

Comme Page Six l’a signalé précédemment, Kelly et Noah ont commencé à sortir ensemble en 2020 mais ont rompu en mai après neuf mois ensemble.

La rupture n’a cependant pas duré longtemps, car ils se sont apparemment réconciliés le mois suivant. Ils ont été aperçus à plusieurs reprises à New York et même en vacances ensemble à Saint-Barth.

« Ils sont très heureux », a déclaré un initié à People en août 2020. « C’est une relation très sérieuse. »

Néanmoins, le cliché Instagram de Kelly marque apparemment la première fois qu’elle reconnaît publiquement tout type de relation avec la personnalité de la télévision.

Noah est tout aussi discret sur sa vie personnelle, mais a déclaré à l’émission « The Howard Stern Show » de SiriusXM en 2019 qu’il n’était « pas opposé » au mariage – bien qu’il soit également « un grand défenseur de ne jamais vivre ensemble, même si vous êtes marié. »