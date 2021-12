Minneapolis a chassé la mode « pervertie » de la police pour devenir populaire au prix de la vie d’enfants : Will Cain

L’animateur de Fox News, Will Cain, a discuté des implications de Minneapolis, Minnesota, « l’épicentre » du financement du mouvement policier, restituant des millions de fonds aux forces de l’ordre » lundi « Fox News Primetime ».

« Nous avons de bonnes nouvelles dans la guerre libérale contre les forces de l’ordre », a-t-il déclaré. « Minneapolis, l’épicentre du mouvement de la police de financement, a effectué un total de 180. Ils ont inversé plus d’un an de politiques visant à financer la police avec leur nouveau budget de la ville … rétablissant son financement à peu près au niveau qu’il avait avant que George Floyd ne soit tué en 2020. Donc, essentiellement, Minneapolis est de retour là où ils ont commencé. «

Des militants de Minneapolis font une deuxième tentative pour se débarrasser du service de police de la ville, plus d’un an après la mort de George Floyd aux mains d’officiers. Service de police de Minneapolis/Facebook (Service de police de Minneapolis/Facebook)

Cain a ajouté que bien que le mouvement ait été presque renversé à Minneapolis en termes de politique, les effets restent sur les familles des victimes d’actes criminels.

« Au cours des mois où le conseil municipal a cherché à paralyser son propre service de police, d’innombrables vies ont été inutilement perdues à Minneapolis », a-t-il déclaré. Il a souligné les histoires d’Aniya Allen, 6 ans, qui a été abattue alors qu’elle mangeait du McDonald’s dans sa voiture familiale; et Trinity Ottoson-Smith qui a été tuée en sautant sur un trampoline lors de sa fête d’anniversaire. »

BROOKLYN, NEW YORK, ÉTATS-UNIS – 2020/07/12: Un manifestant tenant une pancarte Defund Police lors d’une manifestation. Des marcheurs pro-NYPD lors du rassemblement et de la marche « Back the Blue » à Bay Ridge, Brooklyn. (Photo d’Erik McGregor/LightRocket via .) ((Photo d’Erik McGregor/LightRocket via .))

« Ces enfants ont coûté cher au conseil municipal de Minneapolis, chassant une tendance à la mode perverse consistant à acheter des votes en popularité », a-t-il déclaré.

La ville est arrivée à ce point, a déclaré Cain, à la suite des politiques prises au milieu des pillages et de la violence lors des manifestations anti-policières au cours de l’été 2020.

« C’était une période de bien-être pour la gauche pleine de bâtiments gouvernementaux en feu, de voitures de police en feu, d’anarchie totale … ​​et pour faire face à ce chaos qui submergeait leurs rues, les dirigeants libéraux ont eu la bonne idée de financer leurs services de police … Ce n’était pas le cas. t pan out [and] s’est terriblement terminé », a déclaré Cain.

MINNEAPOLIS, MN – 30 MAI: la police anti-émeute s’avance vers les manifestants à l’intersection de E 31st St et S 3rd Ave le samedi 30 mai 2020, à Minneapolis, MN. Des manifestations à la suite de la mort de George Floyd alors qu’il était en garde à vue ont éclaté à travers le pays. (Photo de Salwan Georges/The Washington Post via .) (Photo de Salwan Georges/The Washington Post via .)

Cain a ajouté que toute personne raisonnable ou « sensible » aurait pu prédire que la réduction des ressources pour l’application de la loi n’arrêterait pas les criminels mais les enhardirait en fait.

« Je suis heureux d’être heureux pour les habitants de Minneapolis qu’ils soient plus en sécurité aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant ce mouvement », a-t-il déclaré. « Mais comment expliquez-vous cela aux citoyens qui ont perdu leurs proches ? Comment expliquez-vous cela ?… Ne sont-ils que des dommages collatéraux ? Le prix à payer pour être populaire, encourir un peu plus… de [Democrats’] base de vote ? »