Minneapolis doit embaucher plus de policiers : juge 10z viral

in

Un juge a décidé jeudi que la ville de Minneapolis devait ajouter plus d’officiers à sa force de police, car les chiffres étaient inférieurs à ceux requis par une charte municipale. En vertu de la loi, le conseil municipal doit financer une force de police d’au moins 0,0017 employé par habitant. Avec la population de la ville estimée en 2019 à environ 429 606, cela signifie qu’il doit y avoir au moins 730,33 agents, selon la décision du juge du tribunal de district du Minnesota. Jamie L. Anderson. Le juge a déclaré que les deux parties ont convenu que le MPD serait sur le point de n’avoir que 649 officiers assermentés le 1er janvier prochain, seulement 637 au 1er avril de l’année prochaine, 669 officiers le 1er juin 2022 et 721 le 1er janvier. 2023.

Le tribunal a reconnu que la baisse prévue du nombre s’était produite au milieu d’une pandémie qui a mis à l’épreuve les revenus disponibles de la ville, entraînant des coupes budgétaires, notamment l’annulation de l’école de police d’août 2020. Le budget 2021 adopté en décembre dernier prévoyait le financement d’environ 770 agents assermentés sur la masse salariale.

Le département de police de Minneapolis a également atterri au milieu d’un changement crucial en 2020. L’un de leurs propres officiers, Derek Chauvin, a été vu sur une vidéo agenouillée sur le cou d’un homme du coin George Floyd lors d’une arrestation le 25 mai 2020 impliquant l’utilisation présumée d’un faux billet de 20 $. Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré et d’autres chefs d’accusation; il a été condamné à 22,5 ans de prison. La ville a également versé un énorme règlement de 27 millions de dollars aux héritiers de Floyd. Les collègues officiers de Chauvin — Voie Thomas, J. Alexandre Kueng, et Tou Thao — n’ont pas encore été jugés ; leurs affaires pénales au niveau de l’État devraient être entendues l’année prochaine car des accusations fédérales ont également été déposées.

La mort de Floyd a ouvert un nouveau chapitre dans le débat national en cours sur la place précise que les forces de l’ordre devraient avoir dans la société et sur la manière dont les agents interagissent avec les personnes de couleur, en particulier les hommes noirs comme Floyd. Le juge a noté les « troubles civils » survenus à la suite de la mort de Floyd.

Dans le cadre du contentieux, la ville « admet[ted] que le taux de criminalité à Minneapolis a augmenté depuis le meurtre de George Floyd. » La ville a également choisi de ne pas contester si ceux qui ont intenté des poursuites pour augmenter le nombre d’officiers dans les rues “ont subi des blessures dues à cette augmentation de la criminalité”.

Lisez l’intégralité de la décision de 26 pages ci-dessous :

[Image via FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]