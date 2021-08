MINNESOTA JUMEAUX CONTRE. RED SOX DE BOSTON

in

Les Jumeaux du Minnesota visiter le Red Sox de Boston à son siège de Fenway Park pour le dernier match d’une série de trois matchs. La réunion commencera à 19 h 10 HE.

Les Red Sox de Boston repartira pour réduire la différence par rapport aux Yankees et aux Jumeaux du Minnesota en pensant à la saison 2022. Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux Ecoutez et voir le jouer au vivant.

Jumeaux du Minnesota (55-71)

Les Jumeaux du Minnesota ils auront le droitier John Gant (4-7, 3,73 ERA et 73 retraits au bâton) pour continuer à ajouter des victoires et gêner les équipes en lice.

Red Sox de Boston (72-56)

Les Red Sox de Boston ils auront le droitier Chris Sale (2-0, 1,80 ERA et 13 retraits au bâton) qui lancera les balles de son côté de la surface, cherchant à gagner la série particulière et à ne pas s’éloigner de la lutte pour les positions de wild card.

MLB Live : Minnesota Twins Vs. Boston Red Sox



Les Jumeaux du Minnesota et les Fin des Red Sox de Boston aujourd’hui sa série de la semaine dans la saison 2021 de MLB et ici nous vous disons où vous pouvez entendre et voir le jouer au vivant au:

