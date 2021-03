Minnesota Timberwolves bat les Houston Rockets (107-101)

27/03/2021 à 03:52 CET

Minnesota Timberwolves a réussi à gagner à domicile pour Houston Rockets par 107-101 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Mavericks de Dallas par 108-128. De leur côté, les visiteurs ont également perdu à la maison avec Charlotte frelons 97-122, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. Pour l’instant Minnesota Timberwolves serait exclu des play-offs avec 11 victoires en 45 matchs joués, tandis que Houston Rockets il serait exclu des Play-offs avec 12 victoires en 44 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a mis en vedette les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart et ont terminé avec un résultat de 33-29. Après cela, au deuxième trimestre Houston Rockets a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 11-2 et a pris la différence maximale (neuf points) à la fin du trimestre, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 21-34. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 54-63 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Houston Rockets Ils ont élargi leur écart, en fait, ils ont réalisé un partiel durant ce quart de 11-2 et ont atteint un écart de 19 points (72-91) et ont terminé avec un résultat partiel de 22-28 et un total de 76-91. Enfin, au cours du dernier trimestre, les habitants ont réussi à dépasser le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 24-2 et ont marqué la différence maximale (six points) à la fin du trimestre, et le trimestre s’est terminé par un résultat partiel de 31-10. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 107-101 en faveur des locaux.

Une grande partie de la victoire de Minnesota Timberwolves a été cimenté à partir de 29 points, huit passes et 16 rebonds de Villes de Karl-Anthony et les 19 points, une passe et neuf rebonds de Juancho Hernangomez. Les 24 points, une passe et neuf rebonds de Bois chrétien et les 14 points, 15 passes et trois rebonds de Mur de John ils n’étaient pas assez pour Houston Rockets pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement fera face à nouveau Minnesota Timberwolves avec Houston Rockets dans le Centre cible. De son côté, le prochain adversaire de Houston Rockets sera Minnesota Timberwolves, avec lequel il fera face dans le Centre cible. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.