Minnesota Timberwolves et problèmes insolubles constants

C’était l’une des pires équipes de la saison dernière et, malgré le fait que cette saison s’est beaucoup développée, les erreurs que nous avons vues au cours de la saison passée se répètent et les victoires que remportent celles de la Conférence Est ils sont minuscules par rapport au basket qu’ils pratiquent.

Pouvoir compter sur Villes de Karl-Anthony tout au long de la saison (tant que les blessures le respectent), il est un énorme avantage compétitif pour l’équipe de Minneapolis. De plus, avec une année d’expérience de plus à Anthony Edwards et le chiffre de D’Angelo Russell qui termine le Big-Trois, l’illusion est plus grande que le dernier cours.

De plus, l’ensemble des pièces secondaires appréciées cette année aux Timberwolves est bien plus complet. La créativité et la facilité de score de Leandro Bolmaro, la défense et la pression de Patrick Beverley, les points de Taurean Prince, le physique de Josh Okogie, la présence de Naz Reid…

Mêmes problèmes, peu de solutions

Cependant, le jeu des élèves de Chris Finch il est plus attractif et efficace, mais il continue d’avoir le même problème : manque de régularité et de concentration dans les moments les plus impressionnants des matchs.

Ces Minnesota Timberwolves sont un très jeune groupe de professionnels et ces types d’erreurs sont très courants, mais ce sont des erreurs très coûteuses. Lors de la dernière journée disputée hier, les Wolves sont tombés en prolongation face aux Grizzlies de Memphis qui sont venus passer sous les deux chiffres de différence négative.

De Minneapolis, ils font déjà face à une séquence de 5 défaites consécutives et, bien qu’il y ait beaucoup de choses positives à souligner, ils se situent à deux victoires de la zone qui donne accès aux Playoffs.