Minnesota Timberwolves gagne 105-104 sur Utah Jazz

27/04/2021 à 05:22 CEST

Minnesota Timberwolves vaincu en tant que local Jazz de l’Utah par 105-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Jazz de l’Utah 96-101, ajoutant un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Minnesota Timberwolves 96-101, obtenant un total de trois défaites lors des cinq derniers matchs. Pour l’instant Minnesota Timberwolves serait exclu des play-offs avec 18 matchs gagnés sur 62 joués, tandis que Jazz de l’Utah continue en play-off avec 44 victoires en 61 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont réalisé une course de 13-0 au cours du quart et ont réalisé la différence maximale de points (16) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 17-33. Plus tard, au deuxième trimestre Minnesota Timberwolves a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 15-1, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-14. Après cela, les joueurs se sont reposés avec un 49-47 sur le tableau de bord.

Le troisième quart-temps a été marqué par différents changements de leader sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par se distancer et se termine par un résultat partiel 34-23 (83-70). Enfin, le dernier quart a également présenté les deux prétendants, avec divers mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-34. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 105-104 pour les locaux.

Le triomphe de Minnesota Timberwolves était dû en partie grâce à 27 points, 12 passes et deux rebonds de D’Angelo Russell et les 21 points, deux passes et 11 rebonds de Villes de Karl-Anthony. Les 26 points, sept passes et neuf rebonds de Mike Conley et les 18 points, deux passes et cinq rebonds de Rudy Gobert ils n’étaient pas assez pour Jazz de l’Utah pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Minnesota Timberwolves tu verras les visages avec Houston Rockets dans le Centre Toyota, tandis que la prochaine réunion de Jazz de l’Utah sera contre Kings de Sacramento dans le Centre d’or 1. Consultez le calendrier complet de la NBA.