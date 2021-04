Minnesota Timberwolves gagne 120-134 sur Sacramento Kings

21/04/2021 à 06h50 CEST

Minnesota Timberwolves a réussi à gagner contre Kings de Sacramento loin par 120-134 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Mavericks de Dallas par 107-121. De leur côté, les visiteurs perdus chez eux avec LA Clippers par 124-105. Minnesota Timberwolves, après le match, il reste pour le moment hors des positions des barrages avec 16 victoires en 59 matchs joués, tandis que Kings de SacramentoAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions des barrages avec 23 victoires en 58 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier trimestre, il y a eu des alternances dans la lumière et s’est terminé par un 43-39. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il y a eu également plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 31-35. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 74-74 sur le comptoir.

Au troisième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 29-25 et un total de 103-99. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu les deux équipes comme protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce que l’équipe visiteuse parvienne à fermer la salle avec un résultat partiel 17-35, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 120-134 en faveur de l’équipe visiteuse.

De plus, les joueurs qui se sont le plus démarqués Minnesota Timberwolves Ils étaient Villes de Karl-Anthony Oui D’Angelo Russell, qui a récolté 26 points, cinq passes et 18 rebonds et 28 points, six passes et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Harrison Barnes Oui Maurice Harkless, avec 20 points, cinq passes et huit rebonds et 20 points et sept rebonds respectivement.

Après la victoire de Kings de Sacramento, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois dans le Centre d’or 1au prochain match, Minnesota Timberwolves jouera contre Kings de Sacramento dans le Centre Golden 1. Consultez le calendrier complet de la NBA.