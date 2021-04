Minnesota Timberwolves gagne contre Utah Jazz 96-101

25/04/2021 à 06:20 CEST

Minnesota Timberwolves a été imposé à Jazz de l’Utah loin par 96-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Au tour précédent, les joueurs d’Utah Jazz avaient gagné à domicile contre Houston Rockets 89-112, tandis que les Timberwolves du Minnesota ont perdu sur la route avec Kings de Sacramento par 128-125. Minnesota TimberwolvesAprès le match, il reste pour l’instant en dehors des play-offs avec 17 victoires en 61 matchs disputés. Pour sa part, Jazz de l’UtahAprès le match, il reste en barrage avec 44 victoires en 60 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été marqué par le leadership des joueurs d’Utah Jazz, en fait, ils ont réalisé un partiel durant ce quart de 11-0 et ont augmenté l’écart à un maximum de 17 points (33-16) jusqu’à terminer avec un résultat de 40 -26. Après cela, au deuxième trimestre Minnesota Timberwolves distances réduites sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-0, qui s’est terminé par un résultat partiel de 18-26. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 58-52 à l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, jusqu’à ce qu’au final l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a conclu avec un résultat partiel 16-30 et 74-82 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-0, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-19. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 96-101 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

De plus, les joueurs de Minnesota Timberwolves qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Villes de Karl-Anthony Oui Anthony Edwards, qui a obtenu 24 points, trois passes et 12 rebonds et 23 points, quatre passes et neuf rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Bojan Bogdanovic Oui Rudy Gobert pour ses actions pendant le match, avec 30 points, deux passes et quatre rebonds et neuf points et 17 rebonds respectivement.

Lors de la prochaine réunion du Minnesota Timberwolves votre rival sera à nouveau Jazz de l’Utah dans le Centre cibleau prochain match, Jazz de l’Utah sera mesuré avec Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.