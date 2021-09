Minnesota United 2-0 Dynamo de Houston

26/09/2021 à 04:01 CEST

Les Dynamo de Houston ne pouvait pas battre le Minnesota United, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce dimanche au Champ Allianz. Les Minnesota United a abordé le duel avec optimisme après avoir remporté une victoire 3-0 contre le LA Galaxie. Pour sa part, Dynamo de Houston est venu de battre 3-2 à FC Dallas lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe du Minnesota est cinquième, tandis que le Dynamo de Houston il est douzième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Minnesota United, qui a créé le tableau de bord à travers un peu de Dieu quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la deuxième minute. L’équipe du Minnesota s’est à nouveau jointe, augmentant l’écart pour porter le score à 2-0 grâce à un but de Finlay à 17 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 2-0.

L’entraîneur de la Minnesota United a donné accès à Il y a, Hunou et Kallman pour Reynoso, Fragapane et Dibassy, Pendant ce temps, il Dynamo de Houston a donné le feu vert à Mémo Rodriguez, Baird, Jones et Lassiter, qui est venu remplacer Véra, Cérén, Valentin et Picault.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Du côté des joueurs du Minnesota, le carton jaune est allé à Reynoso et par le Dynamo de Houston admonesté Quintero et Junqua.

Après avoir remporté le duel, le Minnesota United a été classé avec 37 points, en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre, à la cinquième place du classement à la fin du match, tandis que le Dynamo de Houston il a été placé à la douzième place avec 26 points.

Fiche techniqueMinnesota United :Miller, Dibassy (Kallman, min.85), Boxall, Chase Gasper, Métanire, Alonso, Trapp, Reynoso (Hayes, min.60), Fragapane (Hunou, min.83), Finlay et LodDynamo de Houston :Nelson, Hadebe, Parker, Junqua, Valentin (Jones, min.64), Cerén (Baird, min.64), Vera (Memo Rodríguez, min.63), Quintero, Picault (Lassiter, min.85), Dorsey et Maxi UrrutiStade:Champ AllianzButs:Lod (1-0, min. 2) et Finlay (2-0, min. 17)